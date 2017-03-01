Google Meet Hizmet Vermeye Başladı

Hangouts'un iş için olan profesyonel sürümü Meet, hizmet vermeye başladı.

Google, servislerini profesyonel anlamda kullananlar için geliştirmeye devam ediyor. Daha önce Hangouts uygulamasını iş kullanıcıları için geliştireceğini söyleyen Google, bunu nasıl yapacağının detayını ise vermemişti. Şimdi ise gizli bir şekilde "Meet by Google Hangouts"u yayımladı.

Resmi bir açıklama ile çıkmış olmasa da ilk olarak bir iOS uygulaması olarak TechCrunch sitesi tarafından fark edildi. Şaşırtıcı bir şekilde Android'de bu uygulama henüz yok. Uygulama büyük ihtimalle Google'ın bulut tabanlı G-Suite'inde olacak fakat henüz orada da listelenmiş değil.

Uygulamada yapılanlara baktığımızda, detaylar belli oluyor. 10 yerine aynı anda 30 kişiyle görüşme yapılabiliyor. Bu görüşmeler HD kalitede yapılabiliyor. Toplantılar için çağrı yapabilmenizi ve tek tıkla toplantılara katılabilmenizi de sağlıyor. G Suite kullanıcıları ayrıca Gmail ve Takvim ile bu toplantıları entegre edebiliyorlar. Bu sayede -büyük ihtimalle Google Asistan'ın da yardımıyla- bir Hangout görüşmesi kolay bir şekilde toplantıya dönüştürülebiliyor.

Bu arada, Google ayrıca Hangouts API (uygulama programlama arayüzü) platformunu da iptal etti. Bu arayüzü kullanan üçüncü parti uygulamalar da 25 Nisan 2017'den sonra çalışmayacaklar. Google, daha önce Hangouts'u terk etmeyeceğini fakat kullanıcıların uygulamayı kullanmalarına izin vermek ya da kullanıcıları Duo'yu kullanmaları teşvik etmek konusunda emin olmadığını söylemişti.

İşletmelerinde kullanacaklar için daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Lime Audio ile de anlaşan Google, Meet uygulamasında daha iyi bir ses kalitesi sağlayacak. Facebook ve Microsoft'un son hamlelerine bakılacak olursa, Google, bu uygulamayı çok büyük ihtimalle Google Asistan'la da entegre edecek. Bu sayede randevuları belirlemek, rehbere kişi eklemek ve çok daha fazlası kolayca yapılabilecek.