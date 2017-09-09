Google Mobil Aramalarda Her Konu İçin Ayrı Sekme Özelliği

TV programları, filmler, borsa ve kitaplar için yapılacak aramalarda sonuçlar ilgili konulara göre sekmeler halinde verilecek. Her sekmede sadece başlıkla ilgili konular yer alacak ve böylece sonuçlar çok daha derli toplu bir şekilde sunularak, kullanıcının yaptığı aramaya odaklı neticeler elde edilmiş olacak.

Firma televizyon programları, filmler ve kitaplarla ilgili daha fazla bilgi içeren bir dizi yeni sekmeler getirerek mobil arama sonuçlarına yeni bir görünüm kazandırıyor. Söz konusu yenilik Amerika’daki mobil aramalarda bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Artık bir film ya da TV programı için arama yaptığınızda Google, yaptığınız aramayla ilgili başlıkları taramanızı sağlayacak ayrı sekmeler açacak. Bu sekmelerde fragmanlar, yeni haberler, yapımlarla ilgili ayrıntılar, program saatleri ve önemli incelemeler yer alacak.

Google, ‘program saatleri’ gibi bazı bilgileri daha önce doğrudan arama sonuçlarında göstermeye başlamıştı fakat bu seferki uygulama, sadece bir tıklama ile kolayca erişilebilecek olan ilk derli toplu bilgilendirme çeşidi olacak.

Benzer olarak kitap isimleriyle yapacağınız aramalar için de görüşler, benzer kitap isimleri ve satın alınabilecek yerler gibi ayrı sekmeler göreceksiniz. Aynı zamanda Google Kitaplar uygulaması sayesinde arama yaptığınız kitapla ilgili olarak birkaç sayfalık tanıtım bilgilerinin olduğu bağlantılar da bulunacak.

Son olarak, belirli hisse senetleri için yapılacak aramalarda ilgili firmayla alakalı haber, hisse karşılaştırmaları ve diğer finansal bilgilerin yer aldığı sekmeler arasında kolayca geçiş yapılabilecek yeni arama sekmeleri de uygulamaya dahil ediliyor.

Bu uygulama, Google’ın halihazırda sunduğu hizmetlerin gelişmiş hali. Daha önce bir film adı için arama yaptıysanız, elde ettiğiniz sonuçların daha az aralıkta sekmelerden oluştuğunun farkına varmışsınızdır. Fakat şimdi ise daha çok sekmeyle birlikte rafine bir deneyim kazandırılmış. Google’dan çıkmadan sekmeler arasında çok daha rahat bir şekilde geçiş yapabilir, aradığınız bilgiyi keşfedebilirsiniz.

Firma yaptığı açıklamada yeni tasarımın şimdilik, hem mobil web aramalarında ve hem de Google’ın uygulamasında yapılan arama sonuçlarının da göründüğü, sadece mobil paltformlar için geçerli olduğunu, fakat ileride masaüstüne de bu özelliğin gelebileceğini söylüyor.