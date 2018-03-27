Google, mobil uyumlu web sitelerini arama sonuçlarında üst sıralara taşıyan mobil öncelikli arama sonuçlarının hizmete girdiğini açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru tartışmasız bir şekilde Google. Ayrıca Google kullanıcılarının da 3’de 2’si, yani yaklaşık %65’i Google aramalarını mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bunun farkında olan Google, arama sonuçları için ‘mobil öncelikli’ sistemi geliştirmeye ve test etmeye başlamıştı.

Mobil öncelikli arama sonuçları nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Google kullanıcılarının %65’i, arama motorunu mobil cihazından kullanıyor. Fakat Google, web siteleri masaüstü sonuçlarına göre sıralıyor. Dolayısı ile mobil cihazlar ile uyumlu olmayan web siteler daha üst sıralarda yer alabiliyor, mobil kullanıcıları kullanım konusunda memnuniyetsiz bırakabiliyorlardı.

Mobil öncelikli arama sonuçları ise bir arama gerçekleştirdiğinizde web sitelerini listelerken mobil uyumluluğunu göz önünde bulunduruyor. Böylece hem aradığınız sonuca daha yakın hem de mobil uyumlu olan web siteler daha üst sıralarda yer alıyor. Mobil uyumlu olmayan web siteler ise listede alt sıralara kayıyor.

Bu konudaki önemli bir detay ise mobil arama motoru ile masaüstü arama motorunun birbirinden ayrılmamış olması. Yani kullanıcılar masaüstü arama motorundan herhangi bir terimi arattıklarında da web site sonuçları, mobil uyumluluğa göre sıralanacak. Dolayısı ile web siteler Google aramalarında üst sıralara çıkmak için mobil uyumlu hale gelmek zorunda.

Google, Webmaster Central Blog üzerinden gerçekleştirdiği duyuru ile mobil öncelikli arama sonuçlarının bir buçuk yıllık test ve geliştirme sürecinin ardından kullanıma girdiğini açıkladı. Eğer bir web site sahibiyseniz ve Google arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak istiyorsanız, web sitenizin bir mobil sürümü olup olmadığına dikkat edin.