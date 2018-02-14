ABD’nin San Francisco kentinden kalkan United Airlines’ın 1175 sefer sayılı uçağındaki yolcular, sağ kanattaki motorun havadan parçalanmasına tanık oldular. Korku içince geçen yolculuk esnasında Google mühendisi Erik Haddad, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi Twitter’dan paylaştı.

Google’da çalışan mühendis Erik Haddad, San Franscisco kentinden Honolulu kentine bir bilet aldı. İki kentin arasındaki en mantıklı seyahat yolu hava yoluydu ve ne de olsa, hava yolu diğer ulaşım sistemlerine göre dünyanın en güvenli yolu olarak biliniyordu. Ancak United Airlines’tan bilet aldıysanız bunu bir daha düşünmeniz gerekebilir.

2017 yılında bir yolcusunun uçak içindeki kabin görevlileri tarafından dövürelerek indirilmesi gibi krizler yaşatan United Airlines, bu kez uçak içindeki herkesin hayatını tehlikeye atan bir olaya neden oldu.

Gürültüyle sarsılan Boeing 777-200 tipi uçağın sol motorunda büyük bir parça kopmuştu. Erik Haddad o manzarayı Twitter’dan şu şekilde paylaştı:

Hatta havadaki gerginliğini biraz şakaya vurdu:

"Kılavuzda bu konuyla ilgili hiç bir şey göremiyorum"

Neyse ki uçak güvenli bir şekilde erken iniş yaptı:

Bu olay sosyal medyada bir anda patlak verince elbette United Airlines, sözcüsü kanalıyla açıklama yapmak durumunda kaldı:

“San Francisco'dan Honolulu'ya sefer yapan United Airlines 1175 sefer sayılı uçuşu, motor körüğünün (motor kaplamasının) havada kopması nedeniyle acil iniş çağrısına uyarak güvenli bir iniş yapmıştır. Güvenli bir içiş için pilotlarımız gerekli protokolleri izlediler ve uçak içerisindeki yolcularımız zarar görmediler.”

Olay üzerine bir Fox Haber muhabiri Haddad’a Twitter üzerinden ulaşıp görüntülerini kullanma izni istedi. Haddad hem uçuş esnasında, hem de iniş sonrasında çektiği görüntülerin kullanılmasına izin verdi.

ABD’nin yerel anlamda en çok kullanılan hava yolu şirketi olan United Airlines, bu sefer personellerinin değil, uçaklarının skandallarıyla gündem olacağa benziyor. Temennimiz bu tarz olaylarda insanların zarar görmeden kurtulması. Şirketin neden böyle bir olay gerçekleştiğine ilişkin teknik bir açıklaması bulunmuyor.