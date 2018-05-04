Google’dan gelen son haberlere göre, Google News uygulamasında oldukça fonksiyonel ve radikal değişiklikler yolda. Yeni kullanıma sunulacak olan tasarım, Youtube ile iş birliği içerisinde daha fazla görsel materyali hizmetine sokacak.

Google'ın News için geliştirdiği yeni tasarımın önümüzdeki hafta Google I/O’da duyurulması bekleniyor. Tasarım temel anlamda Google’ın içinde barındırdığı birçok özelliği tek bir Google ürünü çatısı altında toplamayı hedef alıyor. Bu yeni geliştirme vasıtası ile Google Newsstand’in kapatılması ve Google News adıyla Youtube ile entegre çalışması bekleniyor.

Her ay web sitelerine yaklaşık 10 milyar tıklanma sunan Google’ın yaptığı en ufak bir değişikliğin bile internet gündeminde ne gibi devasa sonuçlar doğuracağını düşünülürse, bu haberin etkilerini çok yakında her bir internet kullanıcısı yakından hissedecektir.

Konuyla ilgili genel bir açıklama yapan Google CEO’su Philipp Schindler, The Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, ‘Dijital yayıncılığa geçmek zorlu bir süreç farkındayız. Bu konuda biz de elimizi taşın altına soktuk, eğer haber kaynakları başarılı olmazsa biz de başarısız olacağız.’ sözleri ile bu etkileşimin başrolünde yalnızca kendilerinin olmadığını belirtti.