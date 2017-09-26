Nexus Cihazlarına Gelen Güncelleştirme Desteği Uzatıldı!

Eylül 2018'de Google'dan son güvenlik güncelleştirmesini alması beklenen Nexus 6P ve Nexus 5X'in destek süresi uzatıldı.

Kısa süre önce Nexus 6P ve Nexus 5X’lere işletim sistemi desteği kesilmişti. Eylül 2017’den sonra yeni güncelleme almayacağı açıklanan cihazlardan birisine sahipseniz üzülmenize gerek yoktu. Telefonlar normal güncelleştirmeler almayacak olmasına rağmen, 2018 Eylül ayına kadar güvenlik güncelleştirmeleri almaya devam edecekti. Google, bu süreyi de yetersiz gördü ve iki telefona fazladan iki ay daha güvenlik güncelleştirme desteği vermeye karar verdi. Yeni açıklamaya göre Nexus 6P ve Nexus 5X'ler Kasım 2018'e kadar güvenlik güncelleştirme desteği almaya devam edecek.

Telefon sahiplerinin bir süredir merak ettiği bu konuyu sonunda açıklığa kavuşturan Google, eski telefonlarına sunduğu güvenlik desteğini hemen kesmiyor. Telefona yeni özellikler gelmemesine rağmen alacağı güvenlik güncelleştirmeleri sayesinde hackerlara açık bir kapı bırakmayacak telefonlar, bu özelliğini önümüzdeki seneye kadar devam ettirecek.

Google’ın artık bütün desteğini Pixel cihazlarına çevirmek istediği bir dönemdeyiz. Bu yüzden Nexus cihazları her geçen gün daha çok revaçtan düşüyor. Yine de Nexus'ların en azından güvenlik güncelleştirmelerini alacağını görmek hoş bir durum oldu.