Google Now Kartları, Nova Launcher ile Geliyor!

Nova Launcher, bu haftaki güncellemesiyle büyük bir adım attı ve artık , Google Asistan kartlarıyla entegre olarak çalışabilecek.

Nova Launcher, pek çok insana sunduğu, telefonlarını özelleştirme imkanıyla tanınan ve oldukça popüler bir uygulamadır. Sürekli yaptığı güncellemeler ile kendini daha iyi hale getiriyor ve bu sektörde de adından söz ettiriyor.

Nova Launcher uygulamasına, bu hafta yapılan güncellemeden sonra Beta sürümü resmi olarak Google Asistan kartlarıyla çalışabilecek. Ancak uygulama henüz Play Store'da bulunmuyor ve denemek isteyen kullanıcılar aşağıda vereceğimiz linkten APK olarak indirip kurabilirler.

Uygulamayı henüz indirmeden önce, bu güncellemenin, Android 6 ve daha yüksek sürümleri için geçerli olduğunu ve alt sürümlerde çalışmadığını belirtelim. Eğer daha alt sürümde bir telefona sahipseniz, uygulama doğru bir şekilde çaışmaz. Ayrıca, uygulamayı yüklemeden önce cihazın ayarlar bölümünden, 'Bilinmeyen Kaynaklar'a izin vermeniz gerekiyor. Aksi taktirde, uygulamayı yükleyemezsiniz.

Ayrıca Nova Launcher'daki Google Asistan kartlarını ilk denemek isteyen kullanıcılar, beta sürümüne kayıt olarak da ulaşabilirler. Ancak beta sürümlerinde birçok hata ile karşılaşmak da olasıdır.

Bilinmeyen Kaynaklar'dan uygulama yüklemelerini etkinleştirip tamamladığında, bir sonraki adıma geçebileceksiniz. Bu adımda ise Nova Google Companion 1.0'ı indirmek için ,altta vereceğimiz linkten, APK Mirror adresine gideceksiniz. Yine de unutmamalısınız ki bu site yıllardır bu işi yapıyor olsa da, Play Store gibi Google'dan onaylı bir uygulama sitesi değil ve uygulamanın tam performanslı şekilde çalışacağı da garanti edilmiyor.

Nova Google Companion 1.0 uygulamasını buradan indirebilirsiniz.