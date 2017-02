Google Now Launcher’a Alternatif 5 Uygulama

Google, Google Now Launcher'a desteğini kesti. Peki, launcher uygulamasını kullanmaya alışanlar ne yapacak? Bu 5 uygulama ile Now'ın yerini doldurabilirsiniz.

Google Now Launcher, Şubat 2014’ten beri Play Store’da. Şirket, bu uygulamayı yayından kaldırıyor ve bu şaşırtıcı bir haber değil. Çünkü Google, bu uygulamanın bir başka versiyonunu Pixel ve Pixel XL için tasarladı. Hatta şu an Play Store’da mevcut bile, buradan bakabilirsiniz. Tabii bu durum kullanıcıları kızdırmadı değil, birçok kişi Google Now Launcher’a alışmıştı. Siz de bu kullanıcılardansanız, Android cihazınız için 5 alternatif önerimiz var.

1-Action Launcher 3

Action Launcher, ihtiyaçlarınıza göre rahatça düzenleyebileceğiniz benzersiz bir launcher uygulaması. Quichtheme özelliği ile arama çubuğunuzun, dosyalarınızın ve hatta wallpaper’ınızın bile renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Öne çıkarmak istediğiniz dosyaları seçebiliyor ve favori uygulamalarınıza hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıc widget özellikleri ile göz dolduruyor. Buradan indirebilirsiniz.

2-Nova Launcher

Nova Launcher, belki de düzenleme konusunda kullanıcıya en büyük kolaylık sağlayan launcher uygulaması. Yıllardır piyasada ve gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Farklı ikon koleksiyonu, ana sayfanızda ızgara özelliği sayesinde her türlü konumlandırmayı yapabilmeniz, dock’taki widgetlar, düzenlenebilir swipe özellikleri sunduğu sadece birkaç avantaj. Ayrıca gayet hızlı. “Nova” kelimesinin hakkını veriyor. Buradan indirebilirsiniz.

3-ASAP Launcher

Bu listedeki launcher’lardan tamamıyla farklı bir şey istiyorsanız, ASAP sizin için biçilmiş kaftan. Üçüncü ortakların verdiği veya varsayılan olarak gelen sayfayı vermiyor, kendine ait 5 ana sayfası var. İlki hava durumu ve şu anda cihazınızda çalmakta olan müziği gösteriyor. Diğer 4 ekran ise bağlantılar, hava durumu, takvim ve olaylar, yapılacaklar listesi gibi özellikleri barındırıyor. Buradan indirebilirsiniz.

4-Evie Launcher

Evie Launcher, bu tarz programların arasındaki en basit uygulama. 2016’da yayınlandığından beri basitliği ve özelleştirilebilirliği ile isim yapan uygulama, birçok kişinin dilinde. Navigasyon açısından da basit bir deneyim sunuyor. Arama çubuğunu, aşağı kaydırma hareketi ile hızlıca aktifleştirebilirsiniz. Bağlantılardan restoranlara, filmlerden TV programlarına dek aramalar yapabileceğiniz bir ekran bu. Çok kullanışlı ve çok sade. Mutlaka deneyin. Buradan indirebilirsiniz.

5-ADW Launcher 2

2016’nın Haziran ayında büyük bir güncelleme yaşayan ADW Launcher, yıllardır ortalardaydı fakat gözler pek de üzerinde değildi. Bu yeniden yapılanma ile birçok özelleştirme ayarı, benzersiz widget’lar ve hatta kendi widget’ınızı yapma özelliği dahi kazandı. Dinamik UI renklendirme teması ve Android 7.1 için verdiği kısayol desteği ile kullanıcıların gözünde prestiji gün geçtikçe artıyor. Bu da kesinlikle denemeniz gereken bir launcher. Buradan indirebilirsiniz.