Nusret’li ve Bol Göndermeli Pixel 2 Reklamı!

Google’ın amiral gemisi telefonu Pixel 2 için “Telefonunuza daha fazla sorun” reklamı yayınlandı. Reklamda, ünlü et şefi Nusret dahil her tarz kullanıcının sorularına yanıt veriliyor, Apple’a sağlam göndermeler yapılıyor.

Reklam, bir çocuğun sorabileceği en basit soruyla başlıyor: Bu nedir? Ardından gelişen süreçte onlarca farklı tarzda akıllı telefon kullanıcısının asistanla ve reklam seslendirmeniyle eğlenceli soru cevap diyoloğu yaşanıyor.

Google Asistan yazılımıyla güçlendirilen Pixel 2 ve 2 XL, gerçektende bir telefondan daha fazlasını yapabiliyor. Reklamın en can alıcı kısmı ise hafıza konusunda Apple’a yapılan ciddi gönderme. Yeni bir fotoğraf çekmek üzereyken iPhone’larda ekrana gele “Hafıza Dolu” ibaresi videonun tam ortasında çıkıveriyor. Ardından Google Fotoğraflar uygulamasının ve Pixel 2’lerin gelişmiş hafıza yönetimine vurgu yapılıyor.

Cihazın su geçirmez gövdesinden tutun, evinize hamburger sipariş edebilmenize kadar ne varsa anlatılmış bu eğlenceli reklamda. Artık bir dünya yıldızı olan ve kendine ait restoran zinciriyle en büyük metropollerde dükkan sahibi olan Nusret de klasikleşmiş Saltbae figürüyle soruyor: Ellerimi kullanmadan mı?

Özçekimlerinizi hızlı bir şekilde yapmak için “Take a selfie” komutuyla asistanı harekete geçirebilir, evinizdeki akıllı cihazları kontrol etmek için cihaza elinizi sürmeden komutlar verebilirsiniz.

Diğer handan HTC U11 ile ilk defa uygulanan basınca duyarlı çerçeveler sayesinde kalabalık ortamlarda Google asistan ile etkileşim kurmak kolaylaşıyor.

Kısacası reklam olması gerektiği gibi bir telefonla neler yapabileceğinizi olabildiğince etkili bir şekilde aktarıyor. Açıkçası işi abartmadan ve ürettikleri cihazı ilahlaştırmadan anlattıkları için Google’ın iletişim ekibi güzel bir tebriği hak ediyor.

Her ne kadar ekranıyla ilgili kronik sorunlar yaşansa da Pixel 2 ve 2 XL, günümüzün en iyi akıllı telefonlarından birisi. Henüz ülkemizde resmi olarak satışa sunulmadığı için fiyatı hakkında net bilgi veremiyoruz. Cihazın ABD fiyatı ise minimum 649 dolar olarak açıklandı. Umarız ki firma ilk Pixel cihazlarında yaşattığı tedarik sorunlarını aşar ve bu cihazı dünyanın her yerinde satışa sunar.

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