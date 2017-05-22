Android O'da Birden Fazla Tema Seçeneği Bulunacak!

Google, Sony'de gördüğümüz RRO'yu Android O'larda test etmiş. Bunun anlamı, yeni işletim sisteminde birden fazla tema seçeneğinin sunulması olabilir.

Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı konferansta Android’in yeni sürümü olan Android O’yu tanıtmış ve geliştirici önizlemesini piyasaya sürmüştü. Yeni gelen bilgilere göre, Android O’da Sony’nin tema motoru RRO entegre edilmiş olabilir.

Bazı araştırmalardan sonra XDA forumunda bulunan kişiler, Android O’da “inverted” kullanıcı arayüzünün çoğunlukla Xperia cihazlarında kullanılan RRO(Runtime Recource Overlay) tematik motoruna bağlandığını gözlemlediler. Bunu daha sade bir dille açıklamak gerekirse, Android O’da birden farklı tema seçebileceğiz.

Yeni inverted kullanıcı arabirimi araştırması, Android O DP2’nin varsayılan temasındaki bazı öğelerin gerçekten dosya adlarında RRO’dan bahsettiğini gösteriyor. Yer paylaşım kodunun derinliğini kontrol ettiğinizde, aynı RRO kodu orada da yer alıyor. Bu durum son derece garip karşılandı.

Buradan iki sonuca varılabiliyor: İlk sonuç, Google’ın RRO motorunu Android O DP2’ye entegre etmeyi denemiş olması olabilir. İkinci sonuç ise bu özelliği uygulamaya koyacaklar. Her iki durumda da Google RRO’yu test etmiş. Sony’nin kullandığı RRO’yu merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.