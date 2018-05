Google One ile Aile Boyu Bulut Depolama Sistemi Geliyor

Bulut depolama, teknoloji tarihindeki büyük yeniliklerden bir tanesi olmayı başardı. Bir bulut depolama sistemi kullanıyorsanız; videolarınız, fotoğraflarınız ve daha fazlası güvence altında demektir.

Böyle çarpıcı bir teknoloji olmasına rağmen bulut teknolojisi, kullanıcı tarafında henüz tam olarak karşılığını bulmuş değil. Günümüzde bulut ile veri yedeklemesi genellikle belirli bir sunucuya otomatik olarak yapılır, yani cihazınıza ne olursa olsun bu verilerinizin güvende olduğu anlamına gelir. Google Drive belli bir boyuta kadar ücretsiz kullanabileceğiniz bir bulut sistemi olarak görev yapıyor. Bu sistem, belli bir boyut sonrasında ise çeşitli ödeme planları sunuyor Google, ücretli kullanıcılarına Google One adıyla farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Google One olarak adlandırılan projede en büyük hedef basitlik ve paylaşım. Google yetkilisi Pavni Diwanji yaptığı açıklamada "Google One ile ücretli depolama planlarımızı iyileştirdik. Böylece Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar'daki, orijinal fotoğraf ve videolarınız için ihtiyacınız olan tüm alana sahip olacaksınız. 100 GB ila 30 TB arasında bir çok seçenek ile sizin için doğru olan planı seçebilirsiniz" sözlerini kullandı. Diwanji'ye göre çok fazla depolama alanı kullanan kullanıcılar, başka birçok Google ürününü de kullanma eğilimindedir. Google One ile tüketici ürünler ve hizmetler ile ilgili yardım almak için uzmanlara tek dokunuşla erişim elde edebilecek.

Google Play'deki fırsatlar veya Google Arama'da bulunan fırsatlar gibi diğer Google ürünleri için ise ekstra erişim kazanacaksınız. Ayrıca zaman içinde daha fazla avantaj ekleneceği belirtiliyor. Google One'ın en heyecan verici yönü ücret ve depolama paylaşımı. Google'ın aileleri görmezden gelmesi, her üyenin bireysel olarak ödeme yapması gerektiğini düşünmesi artık geride kalacak. Google, kullanıcıların bu üyelikleri tıpkı Spotify gibi paylaşmak istediğini belirtiyor, dolayısıyla Google One ile en fazla beş kişi olmak üzere paylaşmanıza izin verilecek.

Tıpkı Spotify'da olduğu gibi her birey ayrı hesaba sahip olacak ve ayrı destek alabilecek. Şu anda halihazırda ücretli bulut kullanıcısı iseniz sizin de üyeliğiniz Google One'a yükseltilecek. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanacak proje, sonrasında tüm dünyada aktif olacak. Fiyatlandırma ise şu şekilde olacak; Aylık 1.99 Dolar ödeyerek 100 GB, 2.99 Dolar ödeyerek 200 GB ve 9,99 Dolar ödeyerek 2 TB alana sahip olabileceksiniz.