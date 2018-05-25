Google One Uygulaması Play Store'da Yayınlandı!

Google'ın Google Drive'dan daha uygun fiyatlı yeni bulut depolama servisi Google One'ın mobil uygulaması Play Store'da yayınlandı. Fakat uygulama şu an için kullanılamıyor.

Yakın zamanda Google Drive’ın yerini alacak olan Google One, Android ekosisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store’da yayınlandı. Fakat 9to5Google raporlarına göre Google One, henüz kullanıma hazır değil.

Google’ın Google One uygulamasının Play Store sayfasında uygulamayı şu şekilde açıklıyor:

Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar’daki orijinal kalitedeki fotoğraflarınız için depolama planınızı yönetebilirsiniz.

Tek bir dokunuş ile uzman ekibimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Üyeler, otel fiyatlandırması ve Play Store kredi avantajlarından faydalanabilirler.

Depolama planınızı 5 aile üyesine kadar yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz.

Google hesabı bulunan herkes, ücretsiz 15GB’lık depolama alanına sahip olacak. 100GB depolama alanının aylık ücreti 2 dolar, 200GB depolama alanının aylık ücreti 3 dolar olacak. İlginçtir ki 2TB’lık depolama alanının aylık ücreti 10 dolar olacak. Yani şu anda aylık 10 dolara 1TB depolama alanı alan üyeler, otomatik olarak 2TB depolama alanına sahip olacaklar.

Google One’ın depolama alanı fiyatları şu şekilde: