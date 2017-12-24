Son zamanlarda Apple başta olmak üzere sektörün önemli yeteneklerini istihdam etmeyi başaran Google'ın, Apple'ın çip tasarımı konusunda önem verdiği mühendislerden biri olan John Bruno'yu ikna ettiği görülüyor.

Google, Pixel serisi telefonlarıyla birlikte diğer cihazlarında kullandığı kendi yapımı çiplerin geliştirilmesi için çalışmalarını yürütmeye devam ederken, en büyük rakiplerinden biri olan Apple’ın üst seviyede bir çalışanını ikna etmeyi başardı. Apple’da çip tasarımcısı olarak çalışan John Bruno’nun Google’da henüz belli olmayan bir pozisyonda işe başlamak üzere görevini bıraktığı anlaşılıyor.

Haberin kaynağına göre Bruno, Apple’ın silikon analiz grubu olarak bilinen, aynı zamanda iPhone ve iPad’lerde kullanılan işlemcilerden sorumlu olan ekibi yöneten önemli bir mühendis olarak tanımlanıyor. Bruno 2012 yılının Nisan ayından önce AMD’nin Fusion işlemcilerinin geliştirimiyle ilgili birimin başkanlığını yürütüyor, ATI’de çip tasarımı üzerinde çalışmalar yapıyordu.

Bruno’nun LinkedIn’de bulunan sayfasında da bu ay Google’a ‘Sistem Mimarı’ olarak katıldığını doğrulayan bir bilgi yer alıyor. Sistem mimarlığından kastın ne olduğu henüz belli değil fakat çip geliştirimiyle ilgili bir pozisyon olacağı kesin. Bruno, Google’ın bu yıl içerisinde istihdam ettiği bir dizi Apple mühendisinden biri oldu. Bu mühendisler arasında A serisi çiplerin geliştiriminde önemli bir görev yapan, sekiz yıldır Apple’da çalışan Manu Gulati’ de bulunuyor.

Google’ın Apple’dan kaptığı yetenekler dışında Android cihazlarda lider işlemci üreticisi olan Qualcomm’dan ayrılanlarda bulunuyor. Tüm bu gelişmeleri bir arada değerlendirdiğimiz zaman Google’ın kendi bünyesinde üreteceği mobil çipin çıkmasının an meselesi olduğunu söyleyebiliriz.