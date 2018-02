Bir çok konuda olumsuz bilgi kaynağı olabilecek sorgu önerilerini ekrana çıkaran Google'ın bu konuda yeterli gelişme kaydedemediği, ve bu gidişle de bu konuda başarılı olamayacağı anlaşılıyor.

Google 2016 yılı Aralık ayında yaptığı açıklamada arama motorundaki otomatik dolduma özelliğinde bulunan can sıkıcı bir tuhaflığı giderdiğini duyurmuştu. Örneğin kullanıcılar arama motoruna 'yahudiler' diye yazdığında, Google otomatik olarak 'yahudiler kötü müdür?' şeklinde bir seçenek sunuyordu.

Perşembe günü Washington'da düzenlenen bir oturumda sorunla ilgili soruya muhatap olan Google'ın haber birimi başkan yardımcısı Richard Gingras, İngiliz Parlamentosu üyelerine "Algoritmalarımızın mükemmel olacağına çok inanmak istiyorum ama, olacaklarını sanmıyorum" demişti.

Bilakis 'yahudiler kötü müdür?' sorgusunun kaldırılmasından bir yıl sonra bile Google arama hala cinsiyet, ırk, din ve Adolf Hitler ile ilgili aramalara yönelik son derece can sıkıcı otomatik doldurma teklifleri sunmaya devam ediyor. İki milyarın üzerinde insanın bilgi için başvurduğu bu platformdaki saldırgan, potansiyel anlamda tehlikeli olabilecek sorguları Google'ın etkin şekilde kontrol edemeyeceği anlaşılıyor.

2016 yılında 'yahudiler kötü müdür' sorgusu ile ilgili haberi yapan gazeteci Carol Cadwalladr'ın yaptığı gibi bazı denemeler yapan bir başka gazeteci, elde ettiği sonuçların daha da berbat olduğunu gözlemlemiş.

Örneğin Google'da yapılan 'İslamists are (İslamcılar)' sorgusuna karşılık olarak 'İslamcılar dost değiller' ya da 'İslamcılar kötüdür' gibi karşılıklar belirmiş.

'Blacks are (siyahlar)' sorgusuna ise 'siyahlar baskı görmüyorlar' şeklinde bir öneri beliriyor.

Yine bir başka sorguda 'Hitler is' yazıldığında, 'Hitler is my hero (Hitler kahramanımdır)' şeklinde bir öneriyle karşılaşabiliyorsunuz.

Ve son olarak 'feminists are (feministler...)' yazdığınızda, 'feministler cinsiyetçidir' anlamında bir sorgu önerisi beliriyor ekranda.