Android P'de Yeni Bir iPhone X Tasarımı Test Ediliyor

Google, Android P olarak adlandırılan yeni sürümünde Apple’ın iPhone X üzerinde geliştirdiği yeni gezinme çubuğunu test ediyor.

Bir Android geliştirici sayfasına yeni gezinme çubuğuna ait görseli yanlışlıkla açığa çıkaran Google, bilerek veya bilmeyerek koyduğu içeriği hemen sonrasında kaldırdı. Ancak bu insanların görseli görmesine tabii ki engel olamadı. Görseli hemen kaydeden kullanıcılardan gelen veriye göre, yeni gezinme çubuğunda artık çoklu görevlendirme butonu bulunmadığı gibi, merkezi ana buton da çok daha küçüktü.

Google’ın yayınladığı görselde bulunan küçük butonun ise şu an için işlevinin ne olacağı belirsiz. Bu bir buton gibi de kullanılabilir, bir sürükleme aygıtı olarak da. Diğer bir yandan haberin kaynağında geri dönme tuşunun gerektiğinde kullanılmak üzere konumlandırıldığını söylese de, Google’ın bu tuşu da yeni tasarıma dahil ettiği anlaşılıyor.

Google bu gezinti çubuğunu şu an için sadece test ediyor. Bildiğiniz gibi firma daha önce de bazı değişiklikleri test etmiş ancak kullanıma sunmamıştı. Yeni gezinti çubuğunun, Android geliştiricilerinin kenarlıksız ekranları daha iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacağı da düşünülüyor. Android P ile ilgili olarak Google’ın önümüzdeki ay düzenleyeceği I/O geliştirici konferansında daha fazla bilgi edinecektir. Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz?