Android’e Güvenlik İçin ‘Panik Modu’ Geliyor!

Android 7.1 Nougat’ın beta sürümlerinde yeni bir özellik ortaya çıktı. Google’ın sessiz sedasız eklediği yeni “panik modu” düşündüğünüz panik anlarında değil, kötü amaçlı yazılımlara karşı çalışacak.

Her ay milyonlarca Android cihazı, kötü amaçlı yazılımların ve fidye virüslerinin hedefi oluyor. Mobil pazarın büyük bir kısmını elinde bulunduran Google’ın korsanlar tarafından bir numaralı hedef olarak işaretlenmesi gayet doğal. Hal böyle olunca, hastalık gibi çeşitlenen ve bağışıklık kazanan virüs yazılımlarıyla karşılaşıyoruz. Google, tüm bunlarla başa çıkmak için canla başla çalışıyor.

Asıl olaya gelmeden belirteyim, söz konusu “panik modu” başınız sıkıştığında ilgili mercileri uyaracak bir sistem değil. Bunun yerine Android’in kötü niyetli yazılımlara karşı akıllıca savunma sistemi olacak. İlk önce XDA geliştiricileri tarafından keşfedilen özelliği şu an aktif olarak kullanamıyorsunuz.

Cihazlarında kötü amaçlı yazılım bulunan şanssız Android kullanıcılarından biriyseniz, yeni “panik modu” size yardımcı olacak. Özelliğin, tıpkı Windows’taki geri yükleme özelliğine benzeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bazı yeni kötü amaçlı yazılım türleri geri ya da “panik” düğmesini devre dışı bırakmak üzerine programlanabilirler. O an telefonunuzda nelerin döndüğünü bilememek oldukça rahatsız edici olacak ve panik tuşuna defalarca basmak isteyeceğiz. Açıkçası Google’ın bu konuda bir açıklaması olmadığından şimdilik bir şey söylemek zor. Firma, açık bir hedef olmamak adına açıklama yapmıyor olabilir. Muhtemelen yazılım tarafından engellenen butonla karşı karşıya kalma ihtimaline karşı, sesli komutlar da devreye sokulacaktır.

Android cihazınızda anormal davranışlar, kasma ve donmalar gördüğünüzde kullancağınız bu özellik, cihazın kontrolünü size geri verecek. Ancak güvenilir olmayan kaynaklardan yüklediğiniz uygulamaları silmek gene size düşüyor.

Yeni panik modu hakkında çok daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen geliştiriciler şuraya tıklayabilirler.