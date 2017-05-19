Google'ın yeni sistemiyle Google hesapları ve Google Asistan üzerinden sesli komutlarla istediğiniz kişiye para gönderebileceksiniz.

Google’ın para yaklaşımı çok yönlüdür. Uzun süreden beri paraları ceplerden cihazlara taşıma girişimine devam eden Google, bu süreçte Google Cüzdan, Android Pay ve önümüzdeki dönemde açılacak olan Ödeme Talebi API’sini kullanıcıların beğenisine sundu.

En yeni sistem olan Ödeme Talebi, Google hesabınızı kullanarak hem uygulamalar içinde hem de web sitelerinde bazı eşyalar satın almanıza olanak tanıyor. Çoğu kişinin Google veya başka yerlerde tuttuğu bir kredi kartı bulunuyor. Örneğin, Google Play Store satın alma işlemleri veya YouTube Red abonelikleri kredi kartınızın Google’la paylaşıldığı durumlar olarak gösterilebilir. Birçok kullanıcı Google Play’e kartlarını kaydederek, sürekli kart şifresi girme derdinden kurtuluyor. Yeni API ile birlikte üçüncü taraf geliştiricilerin Google hesabınız üzerinden ücret sağlamalarına izin verilecek. Google bu sıralar bu olayın güvenlik işlemleri ile ilgileniyor.

Bu özellik, aslında 2013’te Google Checkout adı verilen sisteme benzerliği ile dikkat çekiyor. Günümüzde geliştiriciler, bunun gibi bir işlemi gerçekleştirmek için Paypal Express satın almayı kullanabilirler, ancak herkes Google hesaplarını aktif olarak kullandığı için yakın zamanda Google’ın daha çok tercih edileceğini görebiliriz.

Google bunların dışında Android Pay yerine işlemleri kolaylaştırmak için Google Asistan’dan para göndermeye hazırlanıyor. “Paul Miller’a 50 dolar gönder” gibi bir şey söyleyebilirseniz Google Asistan Paul Millar’a 50 dolar gönderecektir. Yalnızca parmak izinizi kullanarak, istediğiniz kişiye para yollayabilirsiniz. Google’ın I/O konferansında Asistanı kullanarak para gönderdiler.

Yeni API, şu anda herkes için açık değil. Google bu özelliği birkaç ortakla test ediyor. Asistandaki ödemeler gelecek aylarda ABD’de başlatılacak. Belirli bir düzene oturtulduğunda ise kademe kademe tüm dünyaya yayınlanması bekleniyor.