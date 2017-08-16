Google Paraları Saçıyor: Samsung'a 3,5 Milyar Dolar Ödenecek!

Google, Apple cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için ödediği ücretten daha fazlasını aynı iş için Samsung'a ödüyor.

Google'ın akıllı telefon ve tabletlerde varsayılan arama motoru olmak için çeşitli firmalara yüklü ücretler ödediğini biliyoruz. Daha dünkü haberimizde tahminen Apple'a 3 milyar dolar ödeyeceği ortaya çıkan firmanın bugün de Samsung'a 3,5 milyar dolar ödeyeceği açıklandı.

Güney Kore'nin günlük gazetesinden alınan bilgiye göre; Google bu yıl Samsung'a Galaxy telefonlarda varsayılan arama motoru olmak için 4 trilyon Won ödeyecek. Bu paranın karşılığı ise yaklaşık 3,5 milyar dolar yapıyor.

Samsung'un tarafından bakıldığında tamamı kârdan oluşan bu yüklü miktardaki para, Apple'da olduğu gibi firmanın gelir hanesine olduğu gibi ekleniyor. Google'ın Apple cihazlar üzerinden mobil arama gelirinin %50'sini kazandığını bilmemize rağmen aynı önergeyi Samsung cihazlara uygulayamıyoruz. Samsung'un sonsuz sayıdaki cihazında çalışan tarayıcılardan yapılan aramalar ve gösterilen reklamlar, teknolojiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, kolay kolay sayılamıyor.