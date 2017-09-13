Google, Android 8.0 Oreo ile Passpoint programına destek veriyor.

Hepimiz kafelerde, kütüphanelerde, alışveriş merkezlerinde bulunan kamusal kablosuz internet ağlarına bağlanmışızdır. Bu ağlar,onlara tekrar bağlanmaya çalıştığımızda bizden yeniden kimlik doğrulaması istiyorlar. Google, Android Oreo ile birlikte Passpoint programına destek vererek bu soruna çözüm oluşturmayı düşünüyor.

Passpoint, Wi-Fi Birliği tarafından 2012 yılında oluşturulmuş bir program. Amaç, hücresel veri şebekeleri ile kamusal ağlar arasındaki geçişte kimlik doğrulama gereksinimini ortadan kaldırmak. Passpoint sayesinde cihazımız Passpoint uyumlu bir ağ bulduğunda, otomatik olarak WPA2 güvenlik protokolü ile kimlik doğrulama gerektirmeden kablosuz ağa bağlanır.

Google’ın Passpoint’i yazılımsal açıdan desteklemesi tek başına bir işe yaramamaktadır. Kullanılan cihaz, bağlanmak istenilen kamusal ağ ve kullandığınız hücresel veri şebekesinin de Passpoint’i desteklemesi gerekiyor. Bu noktada durum biraz karışık ve olanaksız gibi görünse de Google’ın Passpoint’e destek vermesi Android cihaz üreticilerini, dolayısı ile mobil şebekeleri Passpoint’i desteklemesi konusunda yönlendirebilir.

Yurt dışında Passpoint konusunda yapılan araştırmalar, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının Passpoint konusunda istekli olduklarını gösteriyor. Araştırmaya katılan kullanıcıların %70'i Passpoint için kullandıkları şebekeyi değiştirebileceklerini, %72’si ise Passpoint için daha fazla ücret ödemeye hazır olduklarını belirtti.