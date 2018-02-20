Google, Android Pay ile Google Wallet’i bir araya getirecek Google Pay'i sistem birleşemeden yayınladı.

Google, kısa süre önce farklı ödeme sistemlerini tek bir çatı altında toplayacağını duyurmuştu. Bütün ödeme sistemlerini Google Pay adı altında toplayan Google, beklenen hizmeti sonunda aktif etti. Amerika ve İngiltere’de başlayan Google Pay hizmeti, Android Pay sistemini kullanan tüm kullanıcılarda otomatik olarak yenilenmeye başladı. Android Pay ile Google Wallet’in birleştiği yeni ödeme sistemi, kullanıcılara daha fazla rahatlık sunmayı amaçlıyor.

Android Pay’e sahip telefonlarda hiçbir şey yapmadan otomatik olarak güncelleme yapıldığını duyuran Google, Google Wallet’ın tam anlamıyla Google Pay’e geçene kadar Google Pay Send ismiyle anılacağını açıkladı.

Yeni uygulama hizmete başlasa da, hedeflediği “tek bir uygulama” standardını yakalayamadı. Google Wallet’in bütün haliyle Google Pay’e geçmesi ile birlikte tüm ödeme sistemlerinizi tek bir platform üzerinden yapmaya başlayabileceksiniz. Şu anki sisteme göre yalnızca Android Pay’in ismi Google Pay’e çevrildi.

Google’ın telefonlar üzerinden ödeme yapmamızı sağlayan Google Pay sistemi, şu anda İngiltere ve Amerika dışında hiçbir ülkede bulunmuyor. Bu özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sanırım bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor.