Google Photos'a Video Düzenleme Özellikleri Geliyor

Google Photos uygulamasını güncelleyen Google, oldukça kapsamlı ve kullanımı kolay video düzenleme seçenekleri ekledi.

Fly Labs tarafından geliştirilen ve 2015 yılında Google tarafından satın alınan ve şimdiki adıyla Google Photos olarak anılan uygulamaya yeni video düzenleme özellikleri eklendi. Ayrıca uzmanlar tarafından Google Photos’un video düzenleme özellikleri Apple’ın iMovie uygulamasıyla kıyaslandığında çok daha işlevsel görüldü ve kullanımının oldukça kolay olduğuna değinildi.

Google’ın yeni video düzenleyicisini indirmek için Google Photos uygulamasını güncellemeniz yeterli. Yada buradaki linke tıklayarak uygulamayı sıfırdan yükleyebilirsiniz. Ancak uygulama bir kaç saat önce Play Store’a eklendiğinden Photos’un eski versiyonunda güncellediğiniz fotoğrafları açamıyorsunuz. Açmak için tekrar eski sürüme geri yüklemeniz gerekiyor. Muhtemelen yakın zaman içerisinde bu hata Google tarafından düzeltilecektir.

Photos’a eklenen yeni film editörü tamamen siyah bir arka plandan oluştuğundan, göz yormayan kolaylıkla amacınıza odaklanmanızı sağlayan bir tasarıma sahip. Bunun yanı sıra düzenlemek için atılan video ve fotoğraflar görselde gördüğünüz gibi tam ekran olacak şekilde ortaya sığdırılıyor.

Ayrıca görselde de gördüğünüz üzere videoların istediğiniz kısımları keserek istediğiniz şekilde sıralayabiliyorsunuz. Bir video oynatıldıktan sonra uygulama otomatik olarak sıradakine geçiş yapıyor. Oynatılacak videoların sırasını belirlemek içinse resme tıklayıp sürükle bırak yapmanız yeterli oluyor. Bunun yanı sıra oluşturduğunuz videonuza dilediğiniz sesi koyabilirsiniz, eğer seslerin üst üste binmesinden rahatsız olursanız da kısa videoların sesini kapatabilirsiniz.