Google Photos Programından Albüm Sipariş Edilebilecek!

Google Photos artık fotoğraflarımız için dijital bir depolama aracı olmaktan çıkıyor. Şimdilik Amerika'da kullanıma giren bu özellik sayesinde programdan basılı fotoğraf albümleri sipariş edilebilecek.

Google I/O etkinliğinde öncelikle Google Photos'un masaüstü sürümüne geleceği açıklanan, şimdi de güncelleme ile mobil uygulamaya da gelen bu özellik sayesinde basılı fotoğraf albümleri sipariş edilebiliyor.

Google Photos bu fotoğraf albümlerini saniyeler içinde oluşturuyor. Bu yeni özellik programın "assistant" kısmına konumlandırılmış. Programın bu kısmı bir slayt gösterisi yapmayı veya programa dair ipuçları vermeyi sağlıyor. Artık burada bulunan "Photo books" bölümünden kolayca albümler oluşturulabiliyor. Tabi şimdilik bu özellik sadece Amerika'da kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar, 20 ila 100 fotoğraf arasında seçim yapabiliyor. Tek tek seçim yapmak yerine belli bir tarihe ait tüm resimler de seçilebiliyor. Seçilen fotoğraflar otomatik olarak sayfa başına bir fotoğraf olarak şablona yerleştiriliyor. Albüm şablonu şimdilik sayfa başına bir fotoğraf olarak seçilebiliyor.

Albümler sert kapaklı veya normal olarak sipariş edilebiliyor. 7 inç ve 20 sayfalık standart albümün fiyatı $10 (35 TL) ve ek sayfalar için de sayfa başına $0.35 (1.2 TL) isteniyor. 9 inç ve 20 sayfalık sert kapaklı albümün ise $20 (70 TL), ek sayfa başına da $0.65 (2.2 TL) gibi bir fiyatı var.

Google'ın belirttiğine göre bu albümler Amerika'da geri dönüştürülmüş kağıtlar kullanılarak basılıyor. Şimdilik sadece Amerika'da olan bu hizmetin başka ülkelere gelip gelmeyeceği belli değil.