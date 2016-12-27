Basılı Fotoğrafları Telefonunuza Aktarabileceğiniz Google'ın Yeni Uygulaması: PhotoScan

Google’ın PhotoScan uygulaması, basılı fotoğrafları düşük kalite kaybıyla telefonunuza aktarmanızı sağlıyor.

Basılı fotoğrafları tarayabildiğini iddia eden birçok uygulama mevcut. Ancak bu uygulamaların pek azı bu işi gerçekten iyi yapıyor. İşte bu uygulamalardan biri de Google’ın uygulaması olan PhotoScan. Hem Android hem de iOS platformunda olan PhotoScan, dijital ortamda bulunmayan basılı fotoğraflarınızı tarayarak minimum düzeyde kalite kaybıyla telefonunuza aktarıyor.

Uygulamanın kullanımı ise gayet basit. Bir fotoğrafı taramak için yuvarlaklarla belirtilen dört köşeyi yakalamanız gerekiyor. Uygulama fotoğrafları tararken telefonunuzun flaşını da kullanıyor, ayrıca flaştan kaynaklanan parlamaları da otomatik olarak ortadan kaldırıyor.

Son olarak PhotoScan, taradığınız fotoğrafları otomatik olarak Google Fotoğraflar’a kaydederek daha sonra rahatlıkla ulaşmanızı da sağlıyor.