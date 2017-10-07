Pixel 2 Araç Kullanırken Otomatik Olarak Sessiz Moda Geçecek

Google'ın geçen gün tanıttığı amiral gemisi modelleri oldukça geliştirilmiş yazılım ve donanım özellikleriyle geliyor. Bunların arasında yeni ortaya çıkanı ise otomatik olarak aktive olan Rahatsız Etmeyin modu.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kullanıcıları sürüş sırasında dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacıyla kendiliğinden "Rahatsız Etmeyin" moduna geçmiş telefonlara sahip olacaklar.

İlk olarak bir ekran görüntüsünde ortaya çıkan özellik, "Pixel Ortam Servisleri" adlı uygulamayla Play Store ortamına girdi. Menünün ekran görüntüsünde açıkça cihazın araç içinde olduğunu anladığı durumda kendini rahatsız etme moduna alacağı yazılıyor. Kullanıcıya bırakılan seçim kısmı ise tam sessizlik, öncelikler veya sadece alarmlar şeklinde üç seçenekten oluşuyor.

Özelliği aktive etmek için cihaz hareket sensörleriyle araçta olduğunu anlamanın yanı sıra Bluetooth bağlantılarını da kullanarak durumu kesinleştirerek istemsiz sessize almaların önüne geçmeyi hedefliyor. Özellik anlayacağınız üzere sizin sürücü mü yoksa yolcu mu olduğunuzu, veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçları mı yoksa özel bir araçla mı seyahat ettiğinizi kolay kolay anlayamayacaktır. Bu sebeple eğer araç kullanmıyorsanız bu özelliği kapatmanızda yarar var diye düşünüyoruz, tabi ki yolculuk sırasında ulaşılabilmek istiyorsanız.