Google Pixel 2 Dayanıklılıkta Sınıfta Kaldı: Çizikler = Ölüm

Google'ın yeni tanıttığı akıllı telefonlarından küçük olanı YouTuber JerryRigEverything'in masasına geldi. Sonuç ise pek iç açıcı değil.

JerryRigEverything kanalında Zack, Google'ın yeni akıllı telefonunu masasında ağırladı. Cihaz üzerinde gerçekleştirilen çizme, yakma gibi testlerin sonucunda bazı çizikler, cihazın özelliklerinin çalışmaz hale gelmesine sebep oldu.

Pixel 2, ekranının çizilmeye karşı dayanıklılığı konusunda pek sıkıntı yaşamıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan cihazın ekranı, günlük hayatta karşılaşılabilecek sertlikteki cisimlerden hasar görmüyor. Üst ve altta yer alan hoparlör açıklıklarının da metal ızgaralara sahip olması, dayanıklılığa katkı sunuyor.

Ön tarafı bırakıp arka tarafa geçtiğimizde ise bambaşka bir hikaye ortaya çıkıyor. Google'ın tanıtımı sırasında metal yekpare gövde dediği cihaz, aslında her yerinde plastik bir kaplamaya sahip. Bu kaplama, LG G5'te de karşımıza çıkmıştı ve kullanıcılar bundan hiç memnun kalmamıştı. Bu kaplama sebebiyle cihaz belirli bir sertliğin üzerinde mutlaka çiziliyor. İşi daha da ilginçleştiren Google, ürünün sayfasında cihazın arka tarafının kot ve deri gibi materyallerin renklerini kendi üzerine toplayabileceğini bile yazmış. Bu demek oluyor ki Pixel 2 cihazları için birer kılıf şart olacak.

Arka tarafın plastik kaplamalı olmasını en kritik yanı ise parmak izi okuyucusu. Cihazın parmak izi okuyucusu da aynı kaplamaya sahip ancak çizilme durumunda malesef sensör işlevini yitirerek cihazınızın tek biyometrik güvenlik sistemi olan parmak izi okuyucusunu kaybediyorsunuz. Bu durumun teorik olarak Android telefonların liderinde yer alması, oldukça can sıkıcı olacaktır ve satın almayı düşünen kullanıcıların mutlaka akıllarında bulundurması gereken etkenlerden bir tanesi bu olmalı.

Zack tarafından cihaza yapılan işkencenin tamamını alttan izleyebilirsiniz. Telefonun arkasına çizilmiş bir balkabağı da Cadılar Bayramı bonusu olarak geliyor.