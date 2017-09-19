HTC tarafından üretilmesi beklenen Google Pixel 2'de "sıkma" özelliği yer alacak.

Google, her sene yeni bir telefon modeli çıkarıyor. Bu telefonları çıkarırken üretim konusunda farklı firmalardan yardım alan Google, yakında duyuracağı yeni telefonu Pixel 2 için HTC’den yardım aldı. Şirketlerin birbirleriyle olan ortaklık ilişkilerinden dolayı Pixel 2’nin üretimi konusunda en büyük aday olan HTC, Google’ın yeni amiral gemilerinde bilindik bir özelliği de ekleyecek.

Bildiğiniz gibi HTC’nin yeni amiral gemisi U11’de kenarlardan sıkma özelliği vardı. “Edge Sense” ismi ile anılan bu özellik, Google Haritalar’dan Fotoğraflar’a kadar pek çok uygulamada kullanılabiliyor. İşte bu yeni ve son derece kullanışlı özellik, Google’ın yeni telefonu Pixel 2’ye de gelecek.

Sıkıştırma özelliğinin bulunduğu birkaç Google uygulamasının kodlarında açığa çıkan bu olay, hem HTC ile Google ortaklığının hem de telefona gelecek yeni özelliğin kanıtı olmuş durumda. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL, 4 Ekim’de tanıtılacak.

HTC U11'i ve onun sıkma özelliğini biraz daha fazla merak ettiyseniz, kısa süre önce portakal sıkmaya benzettiğimiz HTC U11 incelememize aşağından ulaşabilirsiniz.