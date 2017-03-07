Google Pixel 2'de Kulaklık Girişi Bulunmayabilir!

Kablosuz teknolojinin gelişimi, büyük firmaların çıkaracağı yeni cihazların özelliklerine etki etmeyi sürdürüyor.

Geçtimiğiz yıl boyunca, iPhone 7’in öncülük ettiği kulaklık girişi olmayan cihazların yükselişini izledik. 3,5 mm boyutunda bir jaka sahip kulaklıkların ömrü gittikçe tükeniyor. Lenovo Moto Z’nin ardından bu akıma Samsung ve LG’nin de katılması bekleniyordu fakat gerçekleşmedi.

Öyle ki, söylentiler Google’ın büyük bir merakla beklenen gözdesi Pixel 2’nin de harici bir kulaklık girişi bulundurmayacağı yönünde. Diğer yandan yeni çıkacak LG G6 ve Galaxy S8 cihazlarında kulaklık girişi bulunacak. Ancak Google’ın bu konuda Apple’a destek verdiği ortada. Şu an için haberin resmi kaynaklardan doğrulanamadığını belirtelim.

Teknolojinin gelişimiyle 3,5mm boyutunda bir giriş, yeni çıkacak cihazların tasarımında firmaları zorlayan bir boyut. Nitekim böyle bir radikal değişikliğin gerçekleşmesi için piyasada bulunan milyonlarca kulaklığın yerini kablosuz kulaklıklara bırakmasını beklemek gerekiyor. Apple ve Google gibi öncü firmalar çıkardıkları cihazlardaki değişim ve yenilikleriyle trendlere yön veriyorlar. Önümüzdeki yıllar bu yeniliklerin 3mm’lik kulaklık jakını tarihin tozlu raflarına gömecek gibi gözüküyor.

Tüketiciler ilk etapta bu değişimi hoş karşılamasa da kablosuz teknolojinin ilerlemesiyle, geleceğin telefonlarında hiçbir giriş ya da jakın bulunmayacağı rahatlıkla öngörülebilir.

Pixel 2 ile büyük bir atak yapması beklenen Google’ın bu muhtemel değişim ile Apple’a destek verdiği düşünülse de, madalyonun diğer yüzünde “Ben rakibimi seçtim” sözü yer alıyor.