Google Pixel 2'de Kulaklık Girişi Olmayabilir

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Google, Pixel 2 telefonunda kulaklık girişini kaldırmak istiyor.

Eğer telefonun resmi olmayan son görseli doğruysa, Google Pixel 2, kulaklık girişi olmayan bir başka telefon olarak piyasadaki yerini alacak.

Tutarlı sızıntılarıyla bilinen Steve Hemmerstoffer ile MySmartPrice.com işbirliği yaparak bir temsili görsel hazırladı. Görselde kulaklık girişi olmaması dikkat çekti.

Kulaklık girişini çıkarmak, yeni aksesuarlar satmak ve daha ince bir telefon yapmak için güzel bir çözüm olsa da kullanıcıların çok da sevmediği bir gelişme. Genel kullanıcı kitlesi kablolu kulaklık kullanıyor ve müzik dinlerken telefonu şarj edememekten şikayet ediyor. Kablosuz kulaklık kullananlar ise hem çeşitli bağlantı sorunlarından hem de kulaklık şarjının bitmesinden hiç hoşnut değiller.

İlginç olan bir başka nokta da temsili görseldeki cihazın, kulaklık girişi koyulabilecek kadar kalın olması. Hem kalın bir telefon yapıp hem de kulaklık girişini kaldırmak, Apple kadar sıkı bir hayran kitlesi olmayan Google'ın Pixel 2'in başını ağrıtabilir.