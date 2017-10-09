Google, Pixel 2'de 3.5 mm Jakının Olmama Sebebini Açıkladı

Google'ın yeni telefonu Pixel 2'de 3.5 mm jakının bulunmama nedenlerini duyduğunuzda firmaya hak vereceksiniz.

Apple’ın geçen sene radikal bir şekilde 3.5 mm’lik ses çıkışını kaldırmasının ardından iPhone kullanıcıları ile dalga geçen pek çok Android kullanıcısı, bu sene Android üreticilerinin de aynı kesintiye başvurması ile birlikte büyük tepkiler göstermeye başladı. Android üreticileri arasında en büyük firmalardan Google’ın yeni telefonu Pixel 2’de 3.5 mm jakının kaldırılması ile birlikte büyük bir darbe alan Android cephesi, bu yeni sisteme yavaş yavaş alışıyor.

USB-Type-C portuna sahip bir kulaklık girişinden bahseden Google topluluk müdürü Orrin Hancock, şirketin üstün bir ses deneyimi sunmak için eski standardı kaldırdığını açıkladı. Hancock, “Çerçeve öncesi geleceğe hazırlık” diyerek; çerçevesiz bir cihaz oluşturmak için 3.5 mm jakından kurtulmaları gerektiğinden de bahsetti.

Cihazı şarj ederken müzik dinleyemediklerinden bahseden kullanıcılara kablosuz kulaklık almalarını öneren Google, eski tip 3.5 mm girişli kulaklıklarını Pixel 2 ve Pixel 2 XL’a bağlamak için USB Type-C dongle veriyor. Telefonların kutu içeriğinde gelecek bu çevirici kaybolur veya bozulursa yenisi için 20 dolar ücret ödemeniz gerekecek. Google, yeni Pixel cihazlarını 19 Ekim’de satışa sunacak.