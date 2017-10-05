Arama motoru ve mobil işletim sistemi devi Google’ın son amiral gemisi Pixel 2 ve Pixel 2 XL, eSIM adı verilen yeni nesil bir hücresel bağlantı modülü kullanıyor. Ne olduğunu ve neden kullanıldığını açıklıyoruz.

Öncelikle mobil iletişim tarihinin en yaygın şekilde kullanılan çipiyle başlayalım: SIM kart. Açılımıyla Subscribet Identity Module, yani Abone Kimliği Modülü anlamına geliyor. Telefonunuzun bir hücresel şebekeye bağlanmasına ve operatörünüzün bu bağlantıdan haberdar olmasına yarıyor. Bu teknoloji artık yıllardır kullanıldığı için iletişim kurmak adına ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya gerek yok. Ancak eSIM, temel anlamda aynı görev için çalışsa da normal SIM’lerden önemli farkları bulunuyor.

Öncelikle eSIM standart SIM kartlar gibi çıkartılabilir değildir. Yani onu çıkartıp başka cihaza takamaz ve aynı numara üzerinden başka cihazlarla bağlantı sağlayamazsınız.

Project Fi desteği:

Google Pixel 2 ailesinde bir Nano SIM kullanabiliyorusunuz. Ancak Google operatörünüz ile anlaşmışsa, harici bir SIM karta ihtiyacınız olmuyor. Google’ın bu çipi kullanmasının ana nedeni ise Project Fi adını verdiği multi-operatör programı. Bu proje şimdilik sadece ABD’de kullanımda olsa da hücresel iletişimin geleceğini belirleyecek projelerin başında geliyor. Ülkenizde hizmet veren tüm operatörlerin Google ile anlaştığını ve bulunduğunuz bölgede hangi operatör daha kaliteli hizmet veriyorsa, otomatik olarak ondan hizmet almaya başladığınızı düşünün. Mükemmel bir fikir değil mi? Üstelik Project Fi için tek muhattabınız Google ve iletişim ücretinizi de sabit bir tutarla Google’a ödüyorsunuz.

Bu nedenle Pixel 2 ve Pixel XL, Project Fi ayrıcalığına sahip eSIM’li bir cihaz olduğundan açar açmaz hücresel veriye bağlanabilecek. Elbette sadece ABD’de. Google’ın bu projeyi tüm dünyaya bir an önce açması gerekiyor. Bunun içinde aşılması gereken binlerce prosedür var. O yüzden sabredip beklemek durumundayız.

Peki eSIM’in Project Fi dışında bir avantajı yok mu?

Elbette var. Eğer operatörünüz eSIM destekliyorsa rahatlıkla normal SIM’lerinizden kurtulabilirsiniz.

Bu aynı zamanda üreticinin normal SIM kartlar için telefonda ekstra bir yuva ve alan açmasını engellediğinden, tasarımları daha kompakt hale getiriyor. Elbette Pixel 2’ler her iki teknolojiyi de destekledikleri için bir geçiş döneminin ilk temsilcileri oluyorlar.

Siz eSIM ve Project Fi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.