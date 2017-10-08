Google Pixel 2 Fotoğraf ve Video Örnekleri Ortaya Çıktı!

Google'ın yeni amiral gemisi modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in DxOMark'tan 98 puan alması üzerine bir hayli dikkat çekmesinin ardından örnek fotoğraf ve videolar yayınlandı.

Google'ın hafta başında bir çok cihazıyla birlikte tanıttığı akıllı telefonları, kameralarıyla oldukça dikkat çekmiş modellerdi. Tek kameraya sahip olmalarına rağmen yazılımsal ve özel donanımsal geliştirmeleri sayesinde çift kameraların yaptığı işleri yapabilir durumdaydılar.

Google ekibi, elinizdeki "dünya görüntüleyicisi"nin sokağa çıkıp her şeyi çekerek hakkının verilmesi gerektiğini düşünerek bu fotoğrafları yayınlamaya karar vermiş. Çoğu portre moduyla çekilen fotoğraflar arasında bir adet köpekcik de mevcut. Malum, köpekcikleri herkes sever, neredeyse herkes.

Buradan tüm fotoğraf ve videolara tam boyutlu halleriyle ulaşabilirsiniz.