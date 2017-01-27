Google Pixel 2, Çok Daha İyi Bir Telefon Olarak Geliyor!

Google’ın son olarak HTC’ye yaptırdığı telefonu olan Pixel, daha güçlü özellikler ile yenileniyor.

Google’ın telefonları olarak geçen Nexus serisi bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene Pixel adını almış ve HTC tarafından üretilen başarılı telefonlar ile piyasada önemli rol oynadı. Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Pixel ve Pixel XL, bu sene daha güçlü bir şekilde geri dönecek.

Beklentilere göre -ki buna kesin bile diyebiliriz- Qualcomm Snapdragon 835 ile piyasaya çıkacak Pixel 2 telefonlarda özellikle Pixellerin eksisi olan suya ve toza karşı dayanıklı olmama konusu nihayet gelecek. IP67 ya da IP68 sertifikasına sahip olacak telefonlar, böylece tam manasıyla günümüz teknolojileri ile donatılmış olacak.

Şu anda test edilen Pixel 2 ve Pixel 2B kod adlı telefonların diğer detayları bilinmiyorken ekran konusunda da bazı gelişmeler beklendiğini belirtelim.