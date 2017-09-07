Google Pixel 2 Hakkında Şimdiye Kadar Bilinen Tüm Özellikler!

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'ın çıkmasına 1 ay kala bilinen bazı özellikleri listelemeye çalıştık. Beklentiler doğru çıkarsa yine son derece başarılı bir telefon bizleri bekliyor.

Google’ın merakla beklenen yeni Pixel telefonlarının çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 1 ay sonra tanıtılacak Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazları hakkında bildiklerimizi toplasak iyi olacak. Geçen senenin en iyi telefon kameralarından birisine sahip olan Pixel cihazı, bu ününü yeni telefonu ile sürdürmeye devam edecek gibi duruyor. Düşük ışık şartlarında bile harika fotoğraflar çekmenizi sağlayacak Pixel 2’de OIS(optik görüntü sabitleme) yerine EIS(elektronik görüntü sabitleme) özelliği bulunacak.

Telefon, dayanıklılık olarak da rakiplerinden geride kalmayacak. IP68 sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığı olan Pixel 2’nin, 64 ve 128 GB depolama alanları sunması bekleniyor.

Rakiplerine karşı yaratılan en büyük fark olan Android 8.1 Oreo ile birlikte gelecek Pixel 2, her zaman açık ekran gibi özelliklerle de Google’dan aldığı ek avantajların yanında rakiplerinden geride kalmamaya çalışacak.

PR ambargosunun kalkacağı 5 Ekim’den sonra telefon hakkında daha çok bilgi sahibi olabileceğiz. Türkiye pazarına girmediği için Google’a kızgınlığım olsa da Pixel 2’den umutlu olduğumu söylemem gerekiyor.