Google Pixel 2 ile Birlikte Android 8.1 de Tanıtılacak!

Android SDK'nin 27. sürümüne göre bir sonraki Android sürümü Android 8.1 olacak. Yeni sürümün Pixel 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Google’ın Android beta programına katılan geliştiriciler, yeni bir keşifte bulundular. Görünüşe göre Android 8.0 güncellemesi alan telefonlar çok yakında yeni bir sürüme yükselecekler. Android SDK’nın 27. sürümünü kullanan geliştiriciler, sürümün Android 8.1’i işaret ettiğini bildirdiler.

Android SDK(yazılım geliştirme kiti), geliştiricilerin işletim sistemi özelliklerini kullanarak uygulama oluşturmasına izin veren bir API(uygulama programlama arabirimi) koleksiyonudur. 21 Ağustos’ta tanıtılan Android 8.0, SDK’nın 26. sürümüne dayanıyordu.

platformBuildVersionCode=”27″ platformBuildVersionName=”8.1.0″

Google, geçtiğimiz yıl da benzer bir sürüm güncellemesi gerçekleştirmişti. Ağustos 2016'da Android 7.0 Nougat tanıtılmış, 4 Ekim’de ise Google Pixel ve Pixel XL ile birlikte Android 7.1 sürümü ortaya çıkmıştı.

Muhtemelen bu yıl da benzer bir senaryo gerçekleşecek. Ağustos ayında tanıtılan Android 8.0’ın ardından Pixel 2’nin lansmanı ile birlikte Android 8.1 de tanıtılacak. Google’ın böyle kısa bir süre içinde ne gibi yenilikler yapacağının sızıntıları yakında ortaya çıkacaktır.