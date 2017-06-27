Google Pixel 2 İlginç Özelliklere Sahip Olacak

Google'ın kendi akıllı telefonu Google Pixel'in yeni modeli ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere Google, bir süredir çeşitli üreticilerle ortak olarak çıkardığı Nexus telefonları sonlandırarak Pixel adı altında kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarını tüketicilerle buluşturmaya başlamıştı. Tasarım anlamında eleştirilse de kamera ve teknik özellikler açısından en iyilerden biri olan Pixel telefonlar, bu yıl da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni Google Pixel 2'nin bazı özellikleri çıkmıştı. Şimdi ise paylaşılan bir patent bilgisi, Google Pixel 2'nin telefonu kontrol edebileceğiniz arka dokunmatik bir panelle çıkacağını gösteriyor.

Bu özellik sayesinde arkadaki dokunmatik alan sizin parmak hareketlerinizi algılayacak ve buna göre telefonu kontrol etmenizi sağlayacak ayrıca bazı uygulamalara atanan şekillerle birlikte bu uygulamaları da başlatabileceksiniz.

Bu patent kesin olarak Pixel 2'de kullanılır mı bilemiyoruz ama çok yakında bir Google telefonunda büyük ihtimalle bu patenti uygulamalı olarak göreceğiz.