Google Pixel 2'in Canlı Duvar Kağıtlarını Nasıl Kullanırız?

Google Pixel 2'de gördüğümüz canlı duvar kağıtlarını diğer telefonlarda kullanmak mümkün. Birkaç adımla telefonunuza renk katabilirsiniz.

Google Pixel telefonları ile ilgili en iddialı özelliklerden birisi de Live Earth duvar kağıtlarıdır. Dünyanın dört bir yanından gerçek Google Earth verilerinden ortaya çıkan duvar kağıtları, dünyanın ne kadar özel bir yer olduğunu gösteriyor.

Google Earth üzerinden alınan bu canlı duvar kağıtları, telefonunuza muhteşem bir görünüm sunacak. XDA Developers üyesi Pranav Pandey tarafından Pixel sisteminin içerisinden alınan bu uygulama, Android 6 Marsmallow’a kadar destek veriyor.

Bir APK dosyası olarak indireceğiniz uygulama, telefonun ayarlar bölümünde yer alan duvar kağıdı seçme alanına Google Earth’ten alınmış canlı duvar kağıtları ekliyor (uygulama aramanıza gerek yok). Daha önce OnePlus 5’te başarılı bir şekilde çalışan uygulama, Galaxy Note 4 marka telefonumda aslanlar gibi çalıştı.

Bununla birlikte duvar kağıdının telefonu yoracağını hatırlatalım. Özellikle Snapdragon 4xx veya Snapdragon 6xx tarzında bir işlemciniz varsa bu duvar kağıtları sizi üzebilir. Bunu göz ardı ediyorsanız, buraya tıklayarak uygulamanın indirme bağlantısına gidebilirsiniz.