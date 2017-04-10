Apple-Samsung ekran birlikteliğine bir yenisi daha ekleniyor. Pixel 2'nin muhtemel kavisli ekranlarını LG üretecek!

Google, 2016'da oldukça iddialı bir akıllı telefon olarak Pixel serisini üretmiş ve bu işi de çok iyi başarabileceğini ortaya koymuştu. Her ne kadar cihazın dışında firmanın kendi etiketi olsa da birçok akıllı telefon üreticisinin ortak emği ile piyasaya çıkan cihazlar oldukça olumlu tepkiler almıştı. Hal böyle olunca Google’ın amiral gemisi konumunu alan Pixel’in geleceği ve rekabette nelerle üstünlük sağlayabileceği merak konusu oldu.

Güney Kore'deki Electronic Times gazetesinin yayınladığı bir rapora göre Google, ekranlar için LG Display Co.'da en az 880 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 280 milyon TL) yatırım yapmayı planlıyor ve kavisli OLED ekranları sonraki cihazlarında kullanmak istiyor. Apple’ın ekranlarla Samsung için masaya oturup anlaşması göz önüne alındığında söz konusu Google-LG birlikteliği hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

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LG ise bu teklifi hala değerlendirme aşamasında ve kıvrımlı bir ekran isteyen Google'ın seçenekleri pek fazla olmayabilir. Google'ın ikinci nesil Pixel için daha iyi bir kamera ve gelişmiş bir donanıma sahip bir bütçe canavarı cihaz üretmek amacıyla çalıştığı da bildiriliyor.

Google'ın yei gözdeleri olacak Pixel 2 ailesi hakkındaki haberleri sıcağı sıcağına aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)