Google Pixel XL 2 Konsepti: LG G6'ya Bu Kadar mı Benzer?

Google'ın bu sonbaharda çıkarması beklenen ikinci nesil Pixel telefonu için ortaya çıkan konsept görüntüleri, LG G6'ya olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Google'ın 2016 sonbaharda bir sürpriz yapıp donanım alanına çılgın bir giriş yapmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve herkes Pixel 2'yi beklemeye koyuldu.

Google Pixel modelleri akıcı kullanıcı deneyimini standart bir dizayna birleştirmiş, üst seviye de bir fiyat belirlemişti. Akıllı telefon sektörünün şimdiki yönelimine göre şekillenmesi beklenen yeni Pixel 2 modelleri hakkında ortaya çıkan konsept videolar ise bu öngörüyü hem doğruluyor hem de yalanlıyor.

Yeni videoda Google Pixel XL 2 için bir sanatçının konsept çizimi farklı açılardan gösteriliyor. Cihazın neredeyse her açıdan LG G6 ile benzerliği ise kimsenin gözünden kaçmıyor. Google'ın telefonun üretimi için LG ile anlaştığına dair söylentileri ve ekran panelinin LG tarafından üretileceğine dair resmi açıklamayı göz önüne alırsak, cihazın LG G6'ya benzemesini gayet olağan karşılayabiliriz.

Konsept hakkında bizim fikrimiz ise, ön tarafta oldukça sadece bir görüntüye ulaşan tasarım, arka tarafta biraz garip görünen bir yola gitmiş. Yani kısaca, olmuş mu hocam o arka taraf?