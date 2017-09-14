Google, Pixel 2'yi Ne Zaman Tanıtacağını Açıkladı!

Google, sızıntılara fırsat bırakmadan yeni amiral gemisi Pixel 2'nin lansman tarihini açıkladı.

Google’ın uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi Pixel 2’nin lansman tarihi sonunda belli oldu. Haber doğruca orijinal kaynağından geliyor. Dev teknoloji şirketi, YouTube’a yüklediği videoda Google’da aratılan bazı sorular gösteriliyor; ‘Telefonumun bataryasının sorunu ne?’, ‘Niye depolama alanım sürekli dolu?’, ‘Niye çektiğim fotoğrafların çoğu bulanık?’. Videonun sonunda tüm soruların 4 Ekim’de cevap bulacağı belirtiliyor.

Ayrıca videonun sonunda verilen bağlantıya gittiğinizde ‘Telefonunuzu değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? 4 Ekim’e kadar bizi izlemeye devam edin.’ yazan bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Eğer isterseniz e-posta adresinizi ve ülkenizi göndererek konuyla ilgili bilgilendirme alabiliyorsunuz.

Google Pixel 2 ile ilgili daha önce pek çok sızıntı gerçekleşmesine rağmen lansman tarihi ile ilgili bir bilgi hiç olmamıştı. Apple’ın aksine Google, sızıntılardan önce lansman tarihini açıklayarak belki de iPhone X ya da Galaxy Note 8 almayı düşünenlere ‘bizi bekleyin’ çağrısı yapıyor olabilir.

Pixel 2’nin 4GB RAM ve 64/128GB depolama seçeneklerinin olması bekleniyor. Ayrıca Google’ın yeni amiral gemisi gücünü Qualcomm Snapdragon 835’ten alacak. Cihaz ile ilgili Pixel hayranlarını tek üzen bilgi, Google’ın Pixel 2 üretimi için HTC yerine LG ile anlaşmış olması. LG’nin son iki yılda çıkardığı cihazlarla hayal kırıklığı yaratmış olması Google müşterilerini de tedirgin etmiş gibi duruyor.

Ne olursa olsun Pixel 2’nin, Apple’ın yeni harikası iPhone X ve Samsung’un canavarı Galaxy Note 8 karşısında nasıl özelliklerle ve fiyatla geleceği büyük bir merak konusu.