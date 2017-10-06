Google Pixel 2 Modelleri 27 Watt USB-PD Destekliyor!

Google'ın geçitiğimiz günlerde tanıttığı akıllı telefonları çok yüksek hızlı şarja imkan sağlayan USB-PD teknolojisini destekliyor.

Eğer USB aksesuarlarınız hakkında seçiciyseniz, Google yazılım mühendisi Besnon Leung'un sözlerine kulak verin. Açıklamasına göre Pixel 2 modelleri 27 Watt ile hızlı şarjı destekliyor.

Şuan, hatta geçen yıl da kullandığımız, 18 Watt'lık hızlı şarj aletiyle gelen Pixel 2 modelleri, USB-PD adıyla bilinen ve daha çok laptop, powerbank gibi çok daha büyük pillere sahip cihazları şarj etmek için kullanılan bir standardı destekliyor. Bu hızda cihazınızı şarj etmek için ise USB-PD destekli Google şarj aletini satın almanız gerek.

Kutudan çıkan şarj aletiyle 15 dakikalık şarjda 7 saat kullanım vaadeden Google Pixel 2, kim bilir 27 Watt şarj ile ne kadar kullanım sunacak? Google'ın sayfasında 60 dolara satılan şarj aletini ayrıca satın almak istemezseniz, Google'ın yeni Chromebook'u Pixelbook, 45 Watt'lık USB-PD destekli bir şarj aletiyle geliyor. Eğer ben dışardan bi şey bulurum diyorsanız da bunu yapmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü binlerce liralık akıllı telefonunuzu çöp yapmak istemezsiniz diye düşünüyoruz.