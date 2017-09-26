Pixel 2, Müzik Tanıma Özelliği ve Portre Modu İle Gelecek!

Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 2, müzik tanıma özelliği ile müzik severleri, portre modu ile akıllı telefon fotoğrafçılarını memnun etmeyi hedefliyor.

Google’ın Android Oreo’lu yeni amiral gemisi Pixel 2 hakkında neredeyse tüm bilgilere sahibiz; Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM, 12MP ‘tek’ kamera, iki tonlu gövde... Şu ana kadar gelen sızıntılar, cihazı geçtiğimiz yıl olduğu gibi LG ile HTC’nin üreteceğini söylüyor. Fakat bazı haberler Pixel 2’yi yalnızca LG’nin üreteceğini ve LG G6 ile V30 üzerine yapılandırılmış bir cihaz olacağını söylüyor. İnanıp inanmamak size kalmış.

Birleşik Devletler’den gelen bazı sızıntılar, Google’ın asıl yeniliği yazılım tarafından yapacağını söylüyor. İddiaya göre Pixel 2, Shazam’ın müzik tanıma özelliğine benzer bir özellik sunacak. Bulunduğunuz ortamda bir müzik çaldığında, Pixel 2 kilit ekranında otomatik olarak şarkı ve albüm bilgilerini gösterecek. Bazen Shazam’ı açıp şarkıyı dinletene kadar müzik bitebiliyor. Pixel 2’nin müzik arama özelliğinin böyle durumlarda müzik severleri fazlasıyla mutlu edeceğini tahmin etmek zor değil.

Ayrıca Pixel 2’nin çift hoparlör ile satışa çıkacağına dair bazı söylentiler de mevcut. Müzik tanıma özelliğinden sonra çift hoparlörün de bulunması müzik severler için Pixel 2’yi iyi bir tercih haline getirebilir. Google’ın yeni amiral gemisi tek kamera ile gelecek fakat görünüşe göre Google, yazılım sayesinde bir portre modu ve arka plan bulanıklaştırma özelliklerini de sunacak. Tabii bu arka plan bulanıklığı çift kamera kadar başarılı olur mu, bunu bekleyip göreceğiz.