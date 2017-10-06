Pixel 2'nin Yeni Ana Ekranı Sayesinde Kullanımı Daha Kolay

Google Pixel 2'nin ana ekranında yapılan tasarım değişikliklerinde arama kutusunun yeni konumu ve duvar kağıtlarıyla ilgili getirilen yeni özellikler dikkat çekiyor.

Google’ın Pixel serisi, öncesinde Nexus’ta olduğu gibi Google’ın Android departmanının vizyonunu yansıtıyor. ‘Google Now Uygulaması’ 2015 yılından beri güncelleme almamış olmasına rağmen, hala Android’lerde en popüler başlangıç ekranı olma özelliğini koruyor.

Pixel Launcher, Google’ın ana ekran için mevcut vizyonunu yansıtıyor. Yeni Google Pixel 2’deki Launcher’a gelecek özelliklere göz atalım isterseniz.

Arama bölümü aşağıya kayıyor

Google arama çubuğunu uzun yıllar ekranın üzerinde, merkezde konumlandırmıştı. Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinin ekranlarında da ana bölüm olmaya devam edecek. Bu bölüm ana ekranın en üst bölümünden, alt tarafa taşınarak kullanıcıların daha rahat şekilde ulaşmaları sağlanmış oldu. Aslında Assistant’ın home tuşu üzerinde tek tıklamayla erişilebilir olduğu durumda arama kutusuna ne gerek var bilemiyoruz ama anlaşılan Google kullanıcıların ‘Arama’ fonksiyonunu daha çok kullanmalarını istediği için oraya yerleştirmiş. Aynı zamanda ana ekranlar arasında kaydırma yaparken de her ekranda yerini koruyor ‘Arama’ kutusu.

Bununla birlikte ana ekrandaki dairesel simgelerle uyum sağlaması için köşeleri de kavislendirilmiş.

Google bildirimleri tek bakışta görülecek

Google Arama kutusunun aşağıya taşınmasıyla birlikte Pixel Launcher’ın ana ekranı biraz ‘alt bölüm ağırlıklı’ olmuş. Duvar kağıdınızın güzelliği parlaklığını bozmadan bazı işleri halledebilmenizi sağlamak için yeni, bütünüyle şeffaf araç kutusu geliştirilerek Google Takvim ve Google Assistant’tan gelen gelecek randevular, trafik v.b. bilgileri tek bakışta görebilmeniz sağlanıyor. Google’ın daha önce ‘Google Now’daki araçları koyu ve beyaz renkteydi. Üstelik bir çok ana ekranla uyum sağlamıyordu. Bu versiyon ise temalarla çok daha uyum sağlıyor.

Canlı 'Living Universe' duvar kağıtları

Android dünyasının karanlığında kaybolan canlı duvar kağıtları ‘Living Universe’ olarak adlandırılan seri dahilinde yeni ve güzel bir çehre kazanıyorlar. Bu duvar kağıtları ana ekranlar arasında geçiş yaparken de, örneğin sahildeki dalgalar üzerinde hareket ederken de hareketli hale geliyorlar. Oldukça güzel görünen bu serinin devamını da görmeyi umuyoruz. Geçen yılki Pixel duvar k ağıtları ‘Google Duvar Kağıtları’ uygulamasından geliyordu. Daha sonra da diğer Android’lere yayınlanıyordu. ‘Living Universe’ serisi sadece Pixel’lere mi özgü olacak, yoksa Google Duvar Kağıtları’na da gelecek mi, henüz belli değil. Umarız gelir.