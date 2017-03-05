Google Pixel 2'nin Çıkış Tarihine Dair İlk İpucu Geldi

Google'ın tepe isimlerinden Rick Osterloh, Google Pixel 2'nin çıkış tarihiyle ve bulunacağı segmentle ilgili bir açıklama yaptı.

İlk olarak geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan ve hem tasarımı hem de fiyatı nedeniyle bir kısım kullanıcının topa tuttuğu bir kısım kullanıcının ise severek kullandığı Google'ın yeni telefon ailesi Pixel, bir seri olarak bu yıl da devam edecek.

Google'ın üst düzey isimlerinden biri olan Rick Osterloh tarafından yapılan açıklamada Google Pixel 2 cihazının geleceği resmen onaylanırken Osterloh, Google Pixel 2'nin çıkış tarihi ve bulunacağı segmente de değindi.

Geçtiğimiz yılki gibi yeni Pixel telefonun da üst segmentte yer alacağını ve Pixel ailesini giriş - orta seviyede göremeyeceğimizi işaret eden Osterloh, Google Pixel 2'nin çıkış tarihi içinse net bir tarih açıklamamakla birlikte 2017'nin son çeyreğinde telefonu göreceğimizin sinyallerini verdi. Görünüşe göre Google'ın yeni üst seviye telefonu Pixel 2, Eylül ayından sonra karşımıza çıkacak.

Not: Haber görseli bir önceki Google Pixel modeline ait, aman karışmasın.