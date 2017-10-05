Google Pixel 2’nin Muhtemel Başarısızlığı İçin Gerçekçi Nede

Google’ın yeni duyurduğu Pixel 2, rekabetin oldukça sertleştiği bir dönemde ortaya çıktı. Samsung ve Apple’ın son amiral gemilerini alt etmek zaten zordu, ancak Pixel 2’ler ne Note 8’in ne de iPhone X’un gerçek bir rakibi olamazlar.

Hem Pixel 2 hem de Pixel 2 XL’de aynı işlemci, aynı miktarda RAM, aynı kamera donanımı, aynı depolama miktarı, aynı kablosuz teknoloji, aynı parmak izi sensörü derken bu listeyi uzatıp gideriz.

Cihazların tek farkı ekran boyutları ve bundan dolayı ortaya çıkan farklı görünümleri. Asıl mesele de buradan ortaya çıkıyor. Aynı ailede iki farklı birey var ve bu çetin rekabet ortamında bu hareket, cihazların birbirlerine rakip olmasına neden olacaktır.

Peki bunu nereden çıkardık?

Bizim elbette Pixel 2 kardeşleri birbirlerine düşürmek gibi bir amacımız yok. Bu sene buna benzer birçok örnek de gördük. Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus modelleriyle Note 8 arasında biraz bekledi ve ortamı tekrar ısıttı. Sonuç olarak her iki cihaz da başarılı bir şekilde satıldı. Aynı şey LG’nin G6 ve V30 modelleri için de geçerli.

Google’ın yaptığı bu hareketi geçtiğimiz ay Apple da yaptı. Aynı gün, iPhone 8 modelleriyle iPhone X tanıtıldı. Ne oldu? iPhone 8, son 3 iPhone modelinin ilk hafta satış rakamlarını geçemedi. Çünkü insanlar iPhone X almayı bekliyorlar.

iPhone X’un tasarımını beğenin ya da beğenmeyin, ön planda bir amiral gemisi olduğunu inkar edemezsiniz. Önemli olan şey Apple’ın onu 10. yıla özel olarak sunmasıydı zaten. Ancak radikal tasarım değişiklikleri olduğunda iPhone 8 ve 8 Plus gölgede kalmaya mahkum. Bugün iPhone 8 ne yazık ki yok satamıyor, yurt dışında çok büyük izdihamlar yaşanmıyor.

Pixel 2 için tek sorun bunlar da değil:

Geçen yılki ilk Pixel 649 dolara satışa çıkmıştı. Pixel 2 de aynı fiyatla satışa çıktı. İyi bir politika ve dengeli bir iş doğrusu. Bu cihazın ne donanımı ne de fiyat politikasında eksik var. Tek zayıflığı rekabetin gerisinde kalan tasarımı. Google her iki kardeş cihazın da tasarımını aynı çizgilerde yapmalıydı. Pixel 2 XL’nin 849 dolarlık etiketini göz önüne alırsak, rekabette gözüne kestirdiği iPhone X ile 150 dolarlık farkı avantaj yaratacaktır. Ancak bu avantaj Pixel 2 XL’ye yarayacak ve Pixel 2 arka planda kalacaktır. Tıpkı iPhone 8’de olduğu gibi.

Satışlar Pixel 2 için olağanüstü olmazsa, daha küçük Pixel ile yeni bir yöne gitmek değerli bir deney olabilir. Bunu çözmek için Google, orta seviyede bir Pixel modeli çıkartabilirdi. Daha düşük işlemci, daha düşük özellikler ve daha düşük fiyatlar. Yani Apple yerine Samsung’a göz kırpsaydı hem Android’in ekosistemine uyardı, hem de Apple’a rekabette bir çelme daha takarak asıl Pixel’lerin satışını yükseltirdi.

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