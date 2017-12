Google, Pixel 2'nin ‘Gerçek’ Duvar Kağıtları!

Google, yeni amiral gemileri piyasaya süreli epey oldu. Cihazlar, firmanın Android ekosisteminin geleceğini gösteren bir demo olmakla birlikte, özel Andorid Oreo arayüz tasarımları ve duvar kağıtlarıyla oldukça konuşuldu. İşte Pixel 2’lerin gerçeği dijitale dönüştüren ilginç hikayesi.

Teknoloji devi Google, her ne kadar mobil piyasada yazılımlarıyla ön plana çıksa da, akıllı telefon üretmeye de başladı. Pixel adını verdiği seriyle taraftarlarının gönlünü çalan firmanın son harikaları Pixel ve Pixel 2 XL, geçtiğimiz aylarda satışa sunuldu. Kullanıcılara sunduğu özel tasarımları ve duvar kağıtları çok konuşuldu.

Ancak Pixel 2 ailesinin genel sorunlarından bahsedelim. Cihazlar, OLED ekran teknolojisini kullandıkları ve henüz sektör bu tarz üretime alışık olmadığı için sorunlar yaşattı. Ekranları yanan Pixel 2’ler için Google yazılım güncellemesi dağıttı ve büyük bir krizin eşiğinden döndü. Diğer yandan ükemiz dahil daha pek çok ülkede Pixel 2’ler satışa sunulmadı. Bu, Google’ın büyük bir firma olmasına rağmen dağıtım ağlarını genişletmediğini gösteriyor. Örneğin cihazı ülkemizde kullanmak için yurt dışından getirtmek zorundayız.

Her ne kadar sorunlu bir cihaz olsa da, Google’ın gelişmiş yazılım desteği bu sorunları görmezden gelmemize neden oluyor. Belki de mağdur olanlar böyle düşünmüyorlardır ama yapay zekanın arşa çıktığı ve dağıtım ağının sağlam olması koşuluyla yeni iPhone’ların rakibi olabilecek bir cihazdan bahsediyoruz.

Pixel 2 ailesinin en sevilen yönlerinden birisi, Android’in renkli dokusuna has olan duvar kağıtlarıydı. Eğer biraz da olsa takip ettiyseniz o duvar kağıtları sizin de dikkatinizi çekmiştir. Cihaz içinde farklı ortamlarda çekilmiş fotoğrafların yanı sıra, Keep Looking denilen seri çok merak edildi.

Tasarımcılar Leta Sobierajski ve Wade Jeffree, bu gerçeği dijitalleştiren tasarımların arkasındaki isimler. Çeşitli zeminler ve materyaller kullanarak oluşturdukları duvar kağıtları için hiçbir dijital manipülasyon yazılımı kullanmadılar:

İçinde gelen 9 farklı duvar kağıdının hepsi aynı şekilde tasarlanmış durumda. Diğer yandan bu duvar kağıtları, Android’in materyal dizaynıyla da uyum sağlıyor.

Neredeyse her yeni amiral gemisi piyasaya sürüldüğünde insanlar onların içinde gelen duvar kağıtlarını merak ederler. Bu nedenle üreticiler, cihazlarıyla sundukları özelleştirme seçeneklerinin üzerine düşünmek zorundalar. Ayıca Google, gerçeği olduğu gibi aktarmayı seven nadir firmalardan. Apple, Samsung ve OnePlus gibi rakipler duvar kağıtlarının büyük kısmını dijital ortamda şekillendirirler.

Merak etmeyin, onlardan bu kadar söz ettikten sonra sizi mahrum bırakamazdık. Pixel 2 ile birlikte gelen mükemmel duvar kağıtlarını indirip, telefonlarınızı renklendirmek için şuraya tıklayabilirsiniz.