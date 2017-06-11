Google Pixel 2'nin Sızdırılan Yeni Bilgileri Dikkat Çekiyor!

Google Pixel 2 ile sızdırılan verilere göre iki değil üç model gelecek. Bunlar, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 2 XXL olacak.

Google'ın Pixel telefonlarıyla başardıklarını küçümsemek doğru olmazdı. Piyasadaki en iyi cihazlardan olmasalar da Google üretmek istediği telefonu üretti ve böylelikle Android cihazların olması gerektiği gibi bol özellikli, güzel, gösterişli bir telefon ortaya çıktı. Şu sıralar Pixel 2'nin çıkması beklenirken son sızdırılan veriler ile Pixel 2 hakkında bazı detaylar netlik kazandı.

Son veriler ile Pixel 2'nin aslında iki model değil üç model çıkacağını öğrendik. Bunlar Pixel 2, Pixel 2 XL ve Pixel 2 XXL olacak. Sızdırılan verilerin orta boydaki Pixel 2 XL modeline ait olduğunu belirtelim. Bu modelin ekranı 5.6" boyutunda ve 2560x1312 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu çözünürlük de aslında akıllı cihazlar için alıştığımız çözünürlüklerin dışında bir çözünürlük olacak. Bu çözünürlük ile de 18:9'luk bir oran sağlanacak. Bu da LG G6 modelinde olan orana benziyor.

Bu telefonun sahip olacağı büyük ekran normalden daha uzun olduğu gibi büyük ihtimalle de kavisli şekilde (Tabi LG'nin belirttiği bu iddialar doğru çıkarsa) üretilecek. Ortaya çıkan test verilerinde işlemci olarak Snapdragon 835, 4 GB bir bellek ve 128 GB bir hafıza kullanıldığı görülüyor.

Son zamanlarda çıkan yeni iddialar ise Pixel 2'nin biraz daha geliştirilmiş olan Snapdragon 836 işlemcilerini kullanacağı söyleniyor. Bu söylentiler Galaxy Note 8 modeli için de konuşuluyor. Cihazlar henüz satışa sunulmadığı için halen Snadragon 836'ya geçiş yapılabilir ve bu testler de daha önceki prototip cihazlarına ait olabilir.