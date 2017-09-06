Google Pixel 2'nin Snapdragon 836 ile Geleceği Yalanlandı!

XDA Developers ve Android Police, Pixel 2'nin Snapdragon 836 işlemcisi kullanmayacağını bildirdi. Nedeni ise henüz böyle bir işlemcinin geliştirilmemiş olması.

Evan Blass, Google Pixel 2’nin diğer amiral gemilerinde kullanılan Snapdragon 835 işlemcisinin iyileştirilmiş hali olan Snapdragon 836 işlemcisi ile geleceğini söylemişti. Bugün ortaya çıkan bir rapor, Google Pixel 2’nin Snapdragon 836 işlemcisi ile gelmeyeceğini söylüyor. Nedeni ise ortada böyle bir işlemcinin bulunmaması.

Hem XDA Developers hem de Android Police’nin raporuna göre Pixel 2’yi üreten HTC de, Pixel 2 XL modelini üreten LG de donanım olarak Snapdragon 836 kullanmıyor. Bunun yerine 2017 model Android amiral gemilerinin kullandığı Snapdragon 835 işlemcisi cihaza gücünü verecek.

Geçtiğimiz yıl Google, Pixel’i tanıttığında tüm markalar cihazlarını Snapdragon 820 ile duyurmuş, Google ise mükemmel zamanlaması ile daha güçlü bir işlemci olan Snapdragon 821 kullanmıştı. Fakat görünüşe göre bu yıl böyle bir durum gerçekleşmeyecek. Fakat bunun gerçekten negatif bir durum olduğunu düşünülmüyor. Snapdragon 835 zaten şu an piyasadaki en iyi işlemcilerden biri ve birazcık iyileştirme, cihazı efsane bir telefon haline getirmeyecektir.