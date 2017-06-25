Google'ın Pixel ve Pixel XL ile donanım alanına girmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve teknoloji devi yeni modelini sunmaya hazırlanıyor.

Google’ın başarılı ve pahalı akıllı telefonları Pixel ve Pixel XL, ikinci modelleriyle karşımıza çıkmak üzereler.

Geçen hafta pek haberini almadığımız Pixel 2 serisi telefonlar ile ilgili olarak yeni bilgiler elimize ulaşmaya başladı. Android forumu XDA tarafından ele geçirilen bilgilere göre cihazların teknik bilgileri hakkında neredeyse kesin gözüyle bakılan bilgiler ortaya çıktı.

Daha önceden üç farklı model çıkacağıyla ilgili bilgiler almamıza rağmen, Galaxy S8 gibi büyük ekranlı cihazların başarısının etkisiyle olmuş olacak ki, Google küçük ekranlı modelinden vazgeçmiş görünüyor.

Geçtiğimiz yılın Pixel’i ile aynı pozisyonda olacak olan “Walleye” kod adlı telefon, 4,97 inç bir ekrana sahip olacak. Ekranın yine geçen yılki gibi OLED olacağını ve 1080p Full HD çözünürlüğe sahip olacağının bilgisine sahibiz.

Pixel XL’in yerine geçecek cihazın ise ortaya çıkan kod adı “Taimen”. Radikal bir karar alıp 1440p çözünürlüklü 5,99 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak telefon, geçtiğimiz yılın modelinden çok daha ince çerçevelere sahip olacak.

Tasarımsal olarak arka tarafta pek bir değişiklik beklenmeyen cihazların her ikisi de metal kapakta cam pencereyle gelecek. Önde ise büyük ekranlı Taimen için ince çerçeveler, küçük ekranlı Walleye için büyük çerçeveler fakat çift hoparlör olacağı söyleniyor. Tabi ki bu çift hoparlör bir bedel karşılığında geliyor; kulaklık girişi. Malesef küçük ekranlı modelde kulaklık girişi olmayacak. Geçen yılın Pixel tanıtımında Google’ın iPhone 7'yi yerden yere vurduğunu düşünürsek bu hamle biraz ters olacak.

İki telefonda da geçen yılki gibi tek kamera olacağı ve ekran panelleri için LG ile anlaşıldığını biliyoruz. İşlemci ve depolama alanlarında her ikisi de 2017 yılının üst seviye özelliklerini taşıyacak; Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB RAM, 64 ya da 128 GB depolama.

Tüm bu bilgileri toparlarsak, Google’ın bütçe dostu üçüncü bir model çıkaracağına dair umutlarımız artık kayboldu diyebiliriz. Her iki model de Eylül-Ekim aylarında resmi olarak tanıtılacak. Yeni bilgiler için takipte kalın.