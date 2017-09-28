Google Pixel 2 Özellikleri Sızdı: Bu Sefer SIM Kart Yok mu?

Çerçeveler gitti, beğendik. 3.5 mm kulaklık girişi gitti, kabullendik. SIM kart girişinden ne istediniz?

Yeni nesil akıllı telefonların bir kısmı bildiğiniz üzere 3.5 mm kulaklık portundan yoksun. Bu portun ortadan kaldırılmasının gerekçesi ise ilk andan beri yer kazanmak olmuştu. Şimdi ortaya yeni bir mevzu daha çıkmış olabilir.

Google'ın çok kısa bir zaman sonra tanıtacağı akıllı telefonları, en az iki tane olacağını düşünürüyoruz, kulaklık girişine sahip olmayacak. Bunu tam sindirdik güzel derken bir kaynakyan gelen bilgiye göre cihazlarda SIM slotu da yer almayacak. Yuh! Peki ne olacak yerine? Yerine akıllı saatlerde (Apple Watch Series 3) olduğu gibi eSIM denilen, cihazın içine gömülü SIM kart yer alacak deniliyor.

Bu da şu demek oluyor, operatör değişiminde SIM kart yenilemeye gerek olmayacak. Aynı zamanda da Allah korusun telefonunuzun başına bir iş geldiğinde ya da basitçe pili bittiğinde elinizdeki 3310'a SIM kartınızı takıp çalıştıramayacaksınız. Operatöre gitmeniz ya da aramanız gerekecek bir şekilde. Eğer sorunlar bitti diye düşünüyorsanız daha bitmedi. Bu işin bir de operatör desteği kısmı var. Hatırlarsanız Apple lansmanında Watch Series 3 ile ilgili olarak desteklenen operatörler yayınlanmıştı. Bu operatörlerin ne kadar az olduğu hepimizin dikkatini ziyadesiyle çekti.

(4G'li Apple Watch Series 3'ün desteklendiği operatörler ve ülkeler)

Bu bilgi umarız yanlış çıkar da cihazlarda SIM kart slotu yer alır diye umut ediyoruz. Devam edersek, cihazda donanımsal olarak Qualcomm Snapdragon 835 çipseti yer alacak ve ön tarafa yerleştirilmiş stereo hoparlörler bulunacak.

Küçük olan Pixel modeli 1080p ekranla gelecekken büyük model QHD ekranla gelecek; aynı 2016'da olduğu gibi. Her ikisi de Geniş Renk Spektrumu'nu destekleyecek olan ekranlar Gorilla Glass 5 ile korunacak. Dayanıklılık kısmında geçen yıl çok eleştirilen su geçirmezlikteki eksiklik bu yıl gideriliyor. Her iki cihaz da IP67 su ve toz geçirmezlik sertifikasıyla gelecek.

Çift kamera severlere üzücü haberi veriyoruz, telefonlar eldeki bilgilere göre önde ve arkada optik görüntü sabitleyiciye sahip birer kamerayla gelecek. Batarya kısmında küçük model 2.700 mAh ile yetinirken büyük model de 3.250 ile yetinmeye çalışacak. 64 ve 128 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak olan modellerin iddiaya göre 2023'3 kadar (bizi düşünmüşler sanırım) sınırsız Google bulut depolama alanına erişimi olacak. Bu bulut depolama herkeste olan fotoğraf ve video mu yoksa tüm dosya türleri için mi geçerli henüz bilgimiz yok.

Son olarak, cihazda HTC U11'de yer alan sıkma eylemlerinin olması bekleniyor. Sıkma eylemi varsayılan olarak asistanı aktive edecek. Önümüzdeki hafta yapılacak lansman için takipte kalın, gelişmeleri aktaracağız.