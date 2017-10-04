Google Pixel 2 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler ve Fiyatlar!

Google'ın geçen yıl radikal bir hamleyle birlikte girdiği donanım sektöründe ikinci yılı amiral gemileri tanıtıldı. İşte tüm detaylar.

Google CEO'su Sundar Pichai, merakla beklenen tanıtıma doğal afetlerden ötürü zarar gören insanlara baş sağlığı dileyerek başladı. Bunun ardından ise makina öğrenmesi ve yapay zekayı nasıl insanların problemlerini çözmek için kullandıklarını anlattı.

Haritalar ve Çeviri'nin insan hayatı üzerinde sağladığı kolaylık ve bu teknolojilere entegre edilmiş yapay zekayı abartmadan kanıtlarla önümüze çıkaran Pichai, önümüzdeki aylarda yapay zekanın dahil edileceği bir çok alan olduğunu ve şimdiki hizmetlerin kullanıcıdan çok daha iyi öğrenir hale geleceğini belirtti.

"Yapay Zeka + Yazılım + Donanım" diyen Google CEO'su, firmanın donanımları ve yazılımları arasındaki entegrasyonun rakiplerinden çok daha iyi seviyede olacağını açıkça ortaya koydu. Sunum sırasında "En başarılı olduğumuz alanlardaki ürünleri ilk çıkaran biz değildik, ama en başarılı olmayı başardık." denildi.

Tasarım

Yeni Pixel modelleri de geçen yıl gibi iki modelden oluşuyor. Küçük olanı 5 inçlik bir ekrana sahipken XL modeli 6 inçlik bir ekrana sahip. Alüminyum gövdeli cihazlar, sızıntılarda da gördüğümüz gibi üst tarafında küçültülmüş bir cam panel içeriyor. Bu panel bu kez çok daha fazla kıvrılarak bütünmüş hissine katkı sağlıyor. HTC'nin U11 ile tanıttığı sıkılabilir akıllı telefon teknolojisi, Google'ın yeni Pixel 2 modellerinden de karşımıza çıkıyor. Bu kez sıkma fonksiyonu direkt olarak asistana ayrılmış durumda ve tek el ile cihazda asistanla ulaşılması mümkün her hareketin yapılmasına olanak sağlanıyor.

Google Eğlencesi, Apple'a Giydirmesi!

Tanıtımın başından sonuna kadar defalarca direkt olarak Apple'a, üstü kapalı biçimde ise Samsung'a sataşan, hatta sataşmayı bırakın pata küte girişen Google, cihazıyla ilgili oldukça iddialı. İlk olarak Pixel kullanıcılarının iPhone kullanıcılarına göre çok daha fazla fotoğraf çektiğini belirten Google görevlisi, bu fotoğrafların hiç bir zaman bir Pixel'in hafızasını doldurmadığını söyledi. Bunu söyler söylemez de bombayı patlatarak yeni Pixel 2 modellerinin kullanıcılarına sınırsız tam çözünürlükte Google Fotoğraflar depolama alanı hediye edileceğini açıkladı. Bu özellikleri tanıtırken fotoğrafların aktığı anda birden iPhone'un "hafıza dolu" uyarısını gösteren Google, bir kez daha sataşma işini halletmiş oldu.

Donanım

Cihazların donanımsal özelliklerine inecek olursak, 5 ve 6 inçlik iki model halinde geleceğini, ekranların OLED türünde olacağını ve oldukça canlı renklerle yüksek kontrastı bir arada sunacağını biliyoruz. Bunun dışında geçen yılın en çok eleştirilen özelliklerinden biri olan su geçirmezlik bu modele sonunda eklendi. Cihaza yazılımsal olarak eklenen diğer özellikler de asistanın geliştirilmesinden ve Google'ın akıllı ev sistemleriyle entegrasyonunun arttırılmasından geçiyor.

Kameraya gelecek olursak, Pixel modelleri hala arka tarafta tek kameraya sahip ancak lansmanda anlatılan her şey ikinci bir kameraya gerek olmadan onun yaptığı her işi yapabildiklerini gösteriyor. Bu eklenen fonksiyonlar arasında şu tanıdık olduğumuz arka plan bulanıklaştırma efekti geliyor ve hem arka hem de ön kamerada mevcut.

Üç farklı renkte gelen Pixel 2, neredeyse mavi, sadece siyah ve açıkça beyaz olarak karşımızda. Bunun yanında büyük kardeş Pixel 2 XL ise siyah ve siyah-beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Renkleri adlandırma konusunda eğlendiklerini açık bir dille söyleyen yetkililer, samimiyetleriyle bizleri etkilemeyi başardı.

Teknik Özellikler

Pixel 2

Android Oreo üzerine Google UI

5 inç AMOLED 1920x1080p Ekran

2700 mAh Batarya

12,2 MP f/1,8 OIS-EIS-PDAF-LDAF destekli arka kamera

8 MP f/2,4 selfie kamerası

Qualcomm Snapdragon 835 çipset

64 ve 128 GB'lık dahili depolama seçenekleri

4 GB RAM

IP67 su ve toz geçirmezlik sertifikası

Ön tarafa yerleştirilmiş çift hoparlör

Hi-Fi Kodekleri

143 g

145.7 x 69.7 x 7.8 mm

Pixel 2 XL

6 inç pOLED 2880x1440p Ekran

3250 mAh Batarya

157.5 x 76,2 x 7,6 mm

175 g

Geri kalan özellikler iki model arasında değişim göstermiyor.

Üzücü kısımlar

Geçen yıldan hatırlayanlar vardır, Apple iPhone 7'yi kulaklık girişsiz tanıttığında Google buna karşılık bir yanıtla yine gönderme yapmıştı. Bu yıl üzülerek söylüyorum ki Pixel 2 modellerinde kulaklık girişi bulunmuyor. Kutuda yer alacak olan çevirici ya da Bluetooth 5 ile verimli çalışacak kablosuz kulaklıklar malesef tek çare. Buna karşılık bir iyi haber diyebileceğimiz durum ise ön tarafa konumlandırılmış çift hoparlörler. Cihazlar kulaklık dışında ses ihtiyacını iyi karşılayacak gibi görünüyor.

Fiyat

Pixel 2 modeli geçen yılın fiyatını değiştirmeyerek 649 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Taban model 64 GB depolamaya sahip. Daha heyecan verici olan ve iPhone X'in direkt rakibi Pixel 2 XL ise 849 dolardan başlayacak ve bu sayede Apple ile arasına bir fiyat farkı koymayı başaracak.